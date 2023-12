Vučić: Napadaju Srbe u Srpskoj ni krive, ni dužne

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je srpski narod u Republici Srpskoj ni kriv ni dužan izložen napadima poslije izbora u Srbiji.

Vučić je rekao da nije problem ako napadaju njega i predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika, već to što napadaju srpski narod u Srpskoj.

"Za njih je sve predstava i da oni ne bi objašnjavali naciji da su nesposobni i da su po ko zna koji put izgubili izbore, govore da im je kriv Sveti Petar i lopovluk i narod iz Republike Srpske i odavde i odande", rekao je Vučić u današnjem obraćanju, prenosi Srna.

Vučić je rekao da su i vladika Sergije i vladika bački Irinej napadnuti jer su se stavili u odbranu srpskog naroda iz Republike Srpske koji je opoziciji sada za sve kriv, "kao što je nekada bio srpski mučenički narod iz Republike Srpske Krajine".

On je rekao da su opozicija i njeni mediji napali i ministra bezbjednosti u Savjetu ministara Nenada Nešića jer je izašao na izbore, a on je samo izašao na vanredne parlamentarne izbore, jer na to ima pravo.

Vučić je naveo da je predsjedniku Narodne skupštine Srpske Nenadu Stevandiću rekao da idući put svakako izađe na izbore.

On je upitao zašto se spominje nekih 40.000 birača iz Republike Srpske kada ih je u Beogradu 5.100 sa pravom glasa.

"Oni su doneli taj Zakon. Oni su šetali tada i sa Miloradom Dodikom, sad što Dodik ne podržava njih nego nekog drugog sada im je kriv", rekao je Vučić.

Vučić je podsjetio da je 10 dana pred izbora predvidio da će lista SNS-a pobijediti sa četiri do pet odsto razlike.

