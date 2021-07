Vučić: Narednih dana objaviću ko je mafijaški konsiljere

BEOGRAD - Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da se nikada nije vidio, niti razgovarao sa šefom kriminalne grupe Veljkom Belivukom, te najavio da će narednih dana otkriti ko je mafijaški konsiljere u Srbiji i ko je organizovao ubice i koljače.

"Hoću da se zna da nikada nisam video u životu tog čoveka koji tvrdi da se nalazio sa mnom. Ukoliko sam se video, razgovarao bilo gde i bilo kada sa njim, spreman sam da se ne samo sklonim sa ovog mesta, nego i da doživotno ne izlazim iz zatvora", rekao je Vučić novinarima u Kragujevcu.

On kaže da kriminalci imaju pravo da lažu, te da će ovih dana objasniti ko ih je insturisao šta da govore.

"To je smislio onaj koji im je prenosio poruke. Mafijaški konsiljeri koji su se sastajali sa kriminalcima i dogovarali kampanju protiv mene. Nastaviću da se tučem protiv ubica, ne mogu da me uplaše, boriću se do poslednjeg daha. Od mene su tražili da platim reket, a ja im poručujem da neću da plaćam reket", rekao je Vučić.

On je dodao da se "konsiljere danima sastajao sa kriminalcima" kako bi se dogovorili kakvu politiku će da vode.

Vučić je rekao da je spreman da odgovara pred državnim organima i da za svaku tvrdnju da ide na poligraf, ali da neće da dozvoli da ubice upravljaju Srbijom.

"Tek ćete da vidite do čega smo došli. Imamo i dokaze kako su izmišljali sve te priče i kako se smeju. Jedan sam od retkih koje ne možete da uplašite ni snajperima, ni milionima od droge. Neću da se povlačim pred ubicama i koljačima i njihovim političkim sponozirma", rekao je Vučić.

On je naveo da je Belivukova banda imala posebne načine ubistava protivnika i da državni organi imaju dokaze gdje najavljuju da će da ubiju jednog visokog zvaničnika.

"Imaju pet ubistva u Srbiji, a oko 40 u regionu i Evropi", rekao je Vučić.

Mreža za istraživanje korupcije i kirminala - KRIK objavila je da je Veljko Belivuk, šef kriminalne grupe osumnjičen za više brutalnih likvidacija, na saslušanju u tužilaštvu prije dvije nedjelje negirao da je ubica i da je govorio o svom navodnom odnosu sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem i drugim ljudima iz vrha SNS-a.