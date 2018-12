Vučić: Narod u RS da ne sluša lažove, moramo se držati zajedno

BEOGRAD - Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić zamolio je večeras narod u Republici Srpskoj da ne sluša lažove i one koji bi da posvađaju "dva oka u glavi" i poručio da je Srpska opstala zato što je imala snažnu podršku Srbije.

"Bez podrške Srbije, ne pitajte me i nemojte da vam govorim šta bi svi oni koji žele uništenje Srpske i sa kojom lakoćom to i učinili. Narodu u Srpskoj želim da kažem da nijedan policajac iz Srbije nije učestvovao ni u Banjaluci niti u bilo kom drugom događaju", rekao je Vučić za RTS.

On je naglasio da se nosioci vlasti u Srbiji ne miješaju u unutrašnje stvari Republike Srpske, za razliku od svih prethodnih koji su, kako je naglasio, učestovali u mitinzima, na skupovima.

"Govorim o predsedniku ili premijeru ove zemlje koji su podržavali jednog, drugog ili trećeg kandidata. Ja to nisam uradio. Da li tražite od mene da opsujem Milorada Dodika da bi neko drugi bio zadovoljan?", upitao je Vučić.

On je dodao da to neće da uradi.

Vučić je upitao šta je trebalo da uradi kada se nije slagao sa Dodikom u vezi sa referendumom.

"Je li trebalo tada da mu podignem granicu na Drini? Da kažem `ne možeš da uđeš i u Beograd`. Pa on voli Beograd isto koliko i ja volim. To se neće dogoditi", rekao je Vučić.

On je istakao da postoji dogovor da Srbija poštuje Republiku Srpsku, a Republika Srpska Srbiju.

"Mi da se svađamo nećemo i ne smemo, ali to ne znači da ću pokazati bilo kakvu vrstu nepažnje prema porodici Davida Dragičevića i da neću saslušati njegovu majku i oca i svakog drugog i to je nešto što pokazuje kakva je briga Srbije", rekao je Vučić.

Prema njegovim riječima, Srbija i Srpska ukoliko hoće da opstanu, moraju, poštujući integritet BiH na čemu je uvijek insistirao, da se drže zajedno.

Vučić je rekao da je Srbija izgubila Kosmet 2008. godine kada je proglašena nezavisnost zato što je u Beogradu "imala dvojicu koji su se tukli oko toga ko će se više dopasti strancima", da je 2006. godine u trenutku kada se 65 odsto građana izjasnilo da govori srpskim jezikom, zbog nesposobne vlasti otišla i Crna Gora.

"Zar nas sve to nije naučilo, zato moramo da budemo jedinstveni i ujedinjeni, možemo da se svađamo između sebe, ali nemojte da u Republici Srpskoj dovodite u pitanje Srbiju, kao što mi u Srbiji nikada nećemo dovoditi u pitanje Republiku Srpsku", poručio je Vučić i dodao da svaki normalan čovjek želi da se otkriju okolnosti stradanja Davida Dragičevića.

On je ponovio da je notorna laž da su pripadnici MUP-a Srbije bili u Banjaluci i da je došao da to kaže.

"Došao sam da se prije svega obratim narodu i građanima Srpske sa Radio televizije Srbije jer znam da to oni gledaju i sa koliko ljubavi gledaju u Srbiju da kažem nekoliko stvari", naglasio je Vučić.

On je podsjetio da je Srbija u Srpsku od 2014. godine do sada uložila najviše novca i podrške, 21.550.000 evra plus 20 miliona evra.

"Nije to davano vlastima, niti opoziciji, nego našem narodu od vrtića, obdaništa, osnovnih i srednjih škola, do učestvovanja u aukcijama u trenucima kada je Srpskoj novac bio potreban. To nije mali novac, a neću da govorim da su i najvažniji investitori u Srpskoj ljudi iz Srbije i ja neću da pričam kao da govorim o nekom stranom tijelu", rekao je Vučić.

Kada je riječ o taksama koje je Priština uvela na robu iz centralne Srbije Vučić je rekao da Beograd nema mnogo izbora kada se neko ponaša protivpravno i iracionalno.

Vučić je istakao da će Srbija pobijediti i da će opstati srpski narod na Kosovu i Metohiji, te da neće biti gladan.

"Nećemo dozvoliti nijednog trenutka da ostanu bez podrške države u svakom smislu", rekao je predsjednik Srbije.

On je zatražio od predsjednika samoproglašenog Kosova Hašima Tačija da kaže imena ubica lidera Građanske inicijative "Sloboda-demokratija-pravda" Olivera Ivanovića, ako već tvrdi da su u Beogradu ili da prestane da laže.

"Ako su u Beogradu, a vi sprovodite istragu, moraš da kažeš njihova imena, a mi ćemo ih uhapsiti. Ti koji glumiš državu, moraš da kažeš imena ubica. Dajte nam dokaze, male dokaze, samo recite imena i prezimena i mi ćemo ih uhapsiti", rekao je Vučić.