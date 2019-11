Vučič: Naslovnica NIN-a slika i prilika onih koji bi da vladaju

BEOGRAD - Predsjednik Aleksandar Vučić izjavio je danas da mu je žao što je izdavač nedeljnika NIN odlučio da povuče naslovnu stranu sa spornom fotografijom jer je ona, kaže, slika i prilika onih koji žele da vladaju Srbijom.

"Ta naslovna pokazuje razliku između nas i njih... Nismo mi to sklonili, to su oni sklonili, njihova redakcija, a ja žalim što su oni to uradili, volim da se vidi patološka mržnja i da osim patološke mržnje tu nema ničega", rekao je Vučić na televiziji Pink.

On je rekao da je naslovna strana stavljena sa namjerom i upitao zašto se sada stide toga.

"Šta će drugo Ðilas, Obradović, da rade nego da pozivaju na ubistvo... Kako da pobede... To je sastavljao Dragan Ðilas, opsednut vlašću i parama", rekao je Vučić.

Dodao je da ta naslovna strana pokazuje nervozu ljudi kojima je politika postala politika Tabloida Milovana Brkića, ističući da je svaka riječ koju izgovore, kako kaže, "preletač" Marinika Tepić i Dragan Ðilas pročitana u Tabloidu.

"Brkić je čovek koji predstavlja prototip najgoreg svjetskog probisveta, ostrašćeni reketaš", rekao je Vučić.