Vučić: Nastavljamo pomoć RS, stiže pogon fabrike u Drvar

BEOGRAD - Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je da će, vrlo uskoro, u narednim danima ili nedeljama, u Drvaru, većinski srpskom gradu u Federaciji BiH, biti osnovan i napravljen jedan manji pogon domaće fabrike u državnoj svojini, u kojoj se očekuje mesto za više od 100 zaposlenih.

"To je naša konkretna pomoć, stvari o kojima želimo da razgovaramo i način na koji želimo da ih rešavamo”, podvukao je Vučić na pres konferenciji nakon sastanka sa političkim predstavnicima Srba iz RS.

Predsednik Srbije je prenio novinarima da se na sastanku razgovaralo o nastavku pružanja podrške Srpskoj, da je postignuta puna saglasnost svih i da će Srbija nastojati da ekonomski pomogne koliko može i Republici Srpskoj, ali i Federaciji BiH, naročito tamo gdje živi srpski narod.

Vučić je podvukao da u Srbiji, a i u RS, postoji opredijeljenost za starteški dijalog sa Bošnjacima, jer samo kroz razgovor moraju da se rešavaju problemi.

"Nama nikada nije smetalo ni kada je Šefik Džaferovioć (bošnjački član Predsedništva BiH) dolazio u Rašku oblast, ili Sandžak, iako su na tim skupovima njegovi domaćini govorili i o pravljenju specijalnog statusa za Sandžak, koji ne postoji u Ustavu kao posebna kategorija", istakao je Vučić.

Kako je rekao, na to ćutimo, jer su nam važniji mir i dobri odnosi i život sa Bošnjacima, kao što je i Bošnjacima u Srbiji važnije kada će biti gotov autoput od Požege do Duge poljane, i dalje do Boljara i kada će biti povećanja plata i penzija.

“Uvek smo bili uzdržani i zato ne mogu da prihvatim tu vrstu ocena i osuda onih koji bi Srbiji da zabrane da brine o svom narodu u Srpskoj”, kategoričan je Vučić.

Prenio je novinarima da je zabrinut, jer je slušao zabrinute ljude na sastanku, budući da niko nije rekao da nije zabrinut.

Ali, i pored toga, istakao je da će pozicija Srbije da bude insistiranje na dijalogu, očuvanju mira i stabilnosti, a u tom pravcu je i njegova molba i poziv na uzdržanost, kako bi se sve učinilo da se smanje tenzije.

Pozivom na uzdržanost Srba, kaže, ne želi da kaže da je bilo ko od njih odgovoran za nastalu situaciju, već to znači da se vodi računa o svakom svom potezu, kada je situacija u regionu u pitanju.

Dodao je da od drugih ne može ništa da traži, jer, kako je primijetio, kako može bilo šta da traži kada neko sa indignacijom odbacuje procesuiranje ratnih zločinaca iz sopstvenog naroda, već ih doživljava kao heroje, dok kao zločinački vidi samo srpski narod.

Vučić je ponovio da je mir potreban kao "hleb našusni", kao i ekonosmki napredak.

On je rekao da se neće ponoviti odnosi koji su nas prije nekoliko decenija koštali mnogo života ljudi, kao i materijalno, kada je Srbija uvodila sankcije RS… te da sada ne postoje sukobi između Srbije i Srpske.

Vučić je zahvalio Dodiku na ideju da Srbija i RS zajedno obilježavaju sve događaje iz prošlosti, te prenio da je danas prihvaćena još jedna Dodikova inicijativa - da se zajednički pristupi izgradnji jedinstvene srpske dijaspore, kojoj se nije posvećivalo dovoljno pažnje.