Vučić: Ne mislim da mi treba da uvodimo vanredno stanje

​Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić još jednom se javio iz Davosa gdje boravi danas i sutra i prisustvuje godišnjem sastanku Svjetskog ekonomskog foruma.

Na početku svog obraćanja, osvrnuo se na "mjesto" Srbije kada se radi o sukobu u Ukrajini.

"Sa svima razgovaramo i pronalazimo najbolja rešenja za Srbiju. Dominantan je anti-ruski stav svugde i osuda ruskih vlasti i to je vidljivo od prodavnice do Davosa. Mi sa njima imamo veći deo trgovinske razmene i na tome moramo da radimo. Zato sam zadovoljan što smo ovde i štitimo interese Srbije", rekao je on na početku.

Istakao je da je danas slušao kako smo polu-trudni i slične uvrede.

"Srbija ima odgovor, ali ljudi nisu naviknuti da čuju drugačiju poziciju. Mi imamo čistu poziciju, ali da li će to da učini našu situaciju lakšom - sigurno da neće".

Govorio je i da svaki odgovoran čovjek uvijek brine i da je briga je nešto što je skopčano sa odgovornošću.

"Ako ne brinete možda lakše živite ali ne postižete rezultate. Mi ćemo imati bezbroj problema. Videli ste da je Mađarska uvela vanredno stanje – zbog bezbednosti, snabdevanja, enegrenata. Ja ne mislim da mi treba da uvodimo vanredno stanje", jasan je bio Vučić.

Što se tiče razgovora sa Putinom, Vučić je rekao da misli da će razgovarati.

"Ali da sačekamo. Možda čovek neće da razgovara sa mnom".

Kako je dodao, zemlje oko nas proglašavaju vanredno stanje, a samo ispade da on širi paniku.

"Šta god da kažem i uradim za zemlju - uvek ću da im budem kriv. Neki ljudi ne žele mnogo toga dobro našoj zemlji. Oni bar da gledaju da smanje teret, oni gledaju da ga naprave još težim", ponovio je Vučić.

Kad se govori o strankama, istakao je da misli da je SNS doprineo najvažnijim istorijskim promjenama u Srbiji.

"Prekjuče me niko nije pitao za metro kada smo bili na gradilištu, sada ta tema ne interesuje. Naš je posao da nastavimo da radimo na rastu. Zato ću da odem da govorim ljudima da moramo da radimo još više, to je naš jedini put u budućnost", zaključio je Vučić iz Davosa.

"Ako može Novak da se bori sa svakom lopticom, dajte da i mi malo trčimo, da ne razmišljamo 'a gde smo tu mi', nego da vidimo šta možemo da uradimo za svoju zemlju".

Kako je zaključio, pomalo se umorio ali ne smije sebi da dozvolim da se taj umor vidi u rezultatima.

Podsjetimo, predsjednik Srbije se već jednom javio iz Davosa i govorio o političkim i ekonomskim temama, prenosi B92.