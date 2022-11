Vučić: Ne možemo dopustiti da nam neko špijunira kasarne

PASULJANSKE LIVADE - Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da nisu prvi put tek juče primjećene letjelice iznad kasarni srpske armije, te da je prvo uslijedilo upozorenje, jer, kako je rekao Srbija ne može da dopusti da neko špijunira njezine kasarne.

Na pitanje novinara tokom izvođenja vežbe "Manevri 2022", šta čuva nebo Srbije, s obzirom na dešavanja prethodnih dana, Vučić je konstatovao da ljudi obično žive u vremenu od pre 20 ili 30 godina, a stvari su se značajno promijenile.

"Srbija je mnogo snažnija, ali da ne pomislimo da smo tako jaki da možemo sa najvećom svetskom silom da izlazimo na kraj. Neuporediva je snaga Srbije danas, u odnosu na nekada, ali sa druge strane to nije pitanje snage, već, pre svega, politike. Hoćemo li moći da sačuvamo mir, a to nam je prioritetni zadatak i dajemo sve od sebe da se tako desi", rekao je on.

Predsjednik je istakao da nisu juče prvi put primjećene letjelice iznad kasarni Vojske Srbije.

"Primećene su danima ranije i onda smo ih upozorili. I tu odmah vidite združemu delatnost protiv Srbije, ne bih rekao neprijateljsku, zbog različitih konotacija kojih će biti u zemlji ili regionu, jer će s jedne strane da krenu sa sprdnjom - pa, dobro ne vide iz satelita, pa su im potrebi dronovi... Naravno da su im potrebni dronovi. Ali, krenulo je i sa druge strane, pa se pitaju sa kim se sukobljavamo...", primijetio je Vučić.

Poručio je da se ne sukobljava ni sa kim.

"Ali, hoćete da vojska dopusti da joj neko špijunira kasarne? Da uđu u hangare, prebrojavaju koliko metaka, bombi, mina, granta imamo, u centralnoj Srbiji?".

Rekao je i da su juče cijeli dan NATO dronovi "obigravali" na Brnjaku i Jarinju.

"Vodili smo računa, oni su bili na 200, 500 metara od amdinistrativne linije, sa druge strane. NATO poštuje sve procedure, ali smo i njih videli, ali njih nemamo pravo da rušimo i obaramo po Rezoluciji 12 44 i Kumanovskom sporazumu. Ali, nisu oni bili tamo da skupljaju sličice ili da igraju klikere, nego zbog različitih stvari", rekao je Vučić.

Problem je, kaže, kada neko dođe u Rašku ili Novi Pazar, dodajući da su korišćeni komercijalni dronovi, jer oni koji ih koriste misle da se za taj neće ustanoviti vlasnik, jer da nisu komercijalni ustanovili bismo na osnovu vojnih elemenata, kome pripadaju...

"Zato uvek rade preko komercijalnih dronova", dodao je Vučić i dodao da se radi na utvrđivanju činjenica i zato se ne izlazi u javnost dok se sve ne bude znalo sa sigurnošću.

"To vam je kao sa diverzijom na Severnom toku u Baltiku... Čini mi se da svi znaju, da ceo svet zna sve o tome, pa se svi prave naivni. Pustite i nas da se pravimo malo naivni", rekao je Vučić.