Vučić: Ne pregovaraju Nemci sa Prištinom, već mi, a pregovora nema

BEOGRAD - Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je danas, povodom sinoćnjeg sastanka sa savjetnicima njemačke kancelarke Angele Merkel, da očekuje da će tokom aprila biti novih pomaka i pokušaja iz EU da se stvari na terenu pomjere.

Istakao je, međutim, da nije bliže dogovoru sa Prištinom, jer "ne pregovaraju Nemci sa Prištinom, već mi, a pregovora nema".

Istakao je da su ga njemački zvaničnici obavjestili da su nedvosmisleno tražili od Prištine da ukine takse, ali on, kako je istakao, ne očekuje da će Priština to učiniti.

Vučić je rekao da je sa njemačkim zvaničnicima razgovarao o odnosima Beograda i Prištine, taksama i platformi koju je Priština usvojila prije nekoliko dana.

Što se taksi tiče ne vjeruje da će se to uskoro dogoditi.

"Oni koji su takse uveli smatraju da imaju veliku internu političku podršku. Platforma koju su doneli je toliko loša i ja sam sagovornike iz Nemačke upoznao sa stavom Srbije da je ona toliko loša da ne vidim način da to bude promenjeno u budućnosti", objasnio je on.

Vučić je podsjetio da je prištinska platforma praćena zakonskim aktima i da ima obavezujući snagu.

Ukazao je da se ne radi samo o pitanju teritorijalnog integriteta, jer Priština smatra da je nezavisna država od 2008, što je podržano od MSP 2010, već da ima i desetine uslova koji su jezivi za Srbiju.

"Nemoguće je na te teme razgovarati", poručio je on.

Dodao je da je sa Nijemcima razgovarao i kako da sačuvamo stabilnost i mir, kako da pokušamo da izbjegnemo dalju eskalaciju, a savjetnici kancelarke su mu prenijeli da su od Prištine tražili ukidanje takse.

"Očekujem da će tokom aprila biti novih pomaka i pokušaja iz EU da se stvari na terenu pomere. Da li će to dovesti do ukidanja taksi, videćemo", ukazao je on.

Upitan zašto Srbija nema platformu Vučić je kazao da je odgovor logičan i da ga vidi svaki razuman čovjek. "Ako hoćete da razgovarate s nekim onda ne zakucavate stvari, a ako zakucate teško je ekser izvući. Da pravimo platformu sličnu Prištini, da postavimo tribunal za Albance koji su silovali Srpkinje, onda je jasno da to pravite da dogovora ne bude. Srbija pokazuje da je jasno opredeljenja za razgovore, pokazuje veću odgovornost jer nije uvela recipročne mere. Bori za investicije različite, za ekonomski napredak. Da se ne ponašamo ovako ni na šta ne bismo mogli da računamo. Ako kažete enćete dogovor, onda pravite plaftorme", podvukao je on.

Vučić je istakao da Srbija želi kompromis i dogovor.

Naveo je da ako pitate neke neodgovorne šta je rješenje kosovskog problema, niko od njih ne može da kaže išta osim "zamrznuti konflikt".

"Ne pričajte više gluposti. Zamrznutog konflikta više nema. Kakav je to zamrznuti konflikt ako neko sutra zauzme Trepču, Gazivode, postavi svoju upravu", upitao je on.

Poručio je da ne budemo licemjeri da se ne pravimo da problem ne vidimo, već da pokušamo da ga riješimo.

Ukoliko ga ne riješimo, kako je podsjetio, imali bi još jednu izgubljenu generaciju i izgubljeno vrijeme.

Što se aktuelne situacije na sjeveru Kosoav tiče kazao je da Albanci zatvaraju sve zelene linije.

Podsjetio je na posljednji slučaj kada je jedan Srbin, za pare, prijavio srpske kamione kuda ulaze, zbog čega je izazvan ogroman gnjev.

"Zatvaraju sve linije za prolazak robe našim kamionima, podižu poternice za sve ljude, za šta god im padne na pamet protiv ljhudi koji su sposobni da brane i štite sever"; rekao je on.

Naglasio je da ne kažu ko je ubio Olivera Ivanovića jer nemaju pojma ili se prave ludi, ali zato gone one za neka djela prije 8 ili 10 godina, kao što je bušenje guma.

"Dubinska akcija je višeslojna sklanjaju naših ljudi sposobne za odbranu van Kosova. Ne dozvoljavaju nikakav protok robe na sever. Na jugu već imamo velike probleme sa snabdevanjem. Hoće da nam zauste sve i na severu", kazao je Vučić.

Rekao je da to rade, a da niko u svijetu ne reaguje na ozbiljan način.

Srbija se bori, kako dodaje, da svoje stanovništvo snabdijeva, i svakog dana se suočava sa činjenicom koliklo konflikt nije zamrznut.

"To stručnjaci koji sede ovde i prave se genijalcima tako olako pričaju. Plašim se da smo daleko od rešenja, ukidanja taksi, normalizacije protoka robe i usluga", rekao je on.

Vučić je izrazio nadu da ćemo imati dovoljno snage da se borimo za mir i investicije, jer to Albancije ne zanima, pošto investicije i nemaju.

Imaju samo novac koji dobijaju iz vana, dodao je on.