Vučić: Ne smeta nam kada Bošnjaci vole Sandžak, mi volimo RS

BEOGRAD - Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da je za Srbiju važno da se sačuva mir u cijelom regionu i da je zato mir u BiH od ključnog značaja za sve.

"Mi volimo Republiku Srpsku. Ne smeta nam kada oni (Bošnjaci) kažu da vole našu Raško-polimsku oblast ili kako je nazivaju Sandžak. Uopšte mi ne smeta. Oni /Bošnjaci/ su se iznenadili kada sam im rekao da nemamo problem i da, kao što mi gradimo škole, molimo da izgrade puteve i škole u Raško-polimskoj oblasti. Izgradite i nazovite te škole `BiH`. Nikakav problem nemam", rekao je Vučić za Televiziju "Pink".

On je podsjetio da Srbija u Republici Srpskoj gradi škole koje se nazivaju "Srbija", "Vuk Karadžić", "Dositej Obradović", "Jovan Cvijić".

Vučić je istakao da, međutim, do sada, niko iz BiH nije izgradio nijednu školu, nijedno obdanište u Raško-polimskoj oblasti /Sandžaku/, te da jedino Srbija gradi i u Novom Pazaru i Sjenici, ali i u Srebrenici i u drugim dijelovima Republike Srpske i BiH.

"Nemamo problem sa tim. Dobrodošla je svaka vaša (bošnjačka) investicija u obrazovanje, u znanje, u školu. Gradite ih, molimo vas, dajte im ime `BiH`. Nemamo ništa protiv BiH. Ali, kako su čuli taj moj odgovor, od tada ne mogu više ništa da mi kažu", rekao je Vučić.

On je naglasio da su Srbi iz Republike Srpske i Srbi iz Srbije isti narod.

"Ne postoji hrvatski Srbin, postoji samo Srbin iz Hrvatske, ali nema hrvatskog Srbina. Ne postoji bosanski Srbin, albanski ili crnogorski Srbin. Jer mi Srbi smo jedan narod, nikakve razlike između nas nema, istom rodu pripadamo. Ali, nekima to smeta", rekao je Vučić.

On je naveo da, iako to nekima smeta, on se ne ljuti kada ga napadaju da je izdajnik ili da je velikosrpski fašista.

"Ja se na to nasmejem. Zalažem se da u zemlji sačuvamo mir stabilnost i da ekonomski idemo napred. Uspevali smo do sada u tome i bićemo još uspešniji", istakao je Vučić.