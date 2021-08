Vučić: Ne volim da budem poslušnik

DONJI MILANOVAC - Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić istakao je danas da je Twitter u saopštenju, u vezi s etiketiranjem medija u Srbiji, jasno sve rekao, dodajući da su ih denuncirali svjetskim moćnicima oni koji bi da uvedu poslušnički poredak u cijelom svijetu.

Vučić je, upitan da prokomentariše pisanje stranih medija da optužbom i pozivom da jedva čeka da i njemu kao i Trampu ukinu Twitter, izaziva ovu društvenu mrežu, upitao šta će da preduzmu tim povodom.

"Svakome je jasno sve o političkom oruđu koji koriste za svoje političke potrebe. Ni kod koga ne postoji sumnja u to. Obratite pažnju na saopštenje Twittera, oni su sve rekli", prokomentarisao je on odgovor Twittera povodom toga što je pojedine medije u Srbiji označio kao vladine.

Vučić je rekao da u tom saopštenju oni samo kažu da su nevladine organizacije prijavljivale i denuncirale medije koji nisu poslusnički nastrojeni prema njihovim šefovima.

Ti mediji, kaže, treba da budu ponosni na svoj rad.

"Pokazala se još jedna doza licemerja. Kada je nekome palo na pamet da pita za porez nevladinim organizacijama to je bilo etiketiranje. Pa sam molio da to ne pitamo. Onda su ti isti koji su govorili o etiketiranju, etiketirali svoje kolege želeći da te novinare ostave bez posla. Denuncirali su ih svetskim moćnicima koji bi da uvedu poslušnički poredak u celom svetu", objasnio je on.

Vučić je naglasio da on ne voli da bude poslušnik, već samo da služi narodnim interesima.

"Sada ljudi vide ko su cenzori i svetu, da su to oni koji drže pridike kako ne sme da se provodi cenzura. Na ovom primer, iz saopštenja Twittera, sve ste mogli da shvatite", zaključio je on.