Vučić: Ne želim učestvovati u bilo čemu što bi nas vodilo u ratove

BEOGRAD - Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić istakao je večeras da ne želi da učestvuje u bilo čemu što bi nas vodilo u ratove, ali i da prijedlog sa kojim će izaći pred građane Srbije u vezi Kosova sigurno neće biti „dragi Albanci, prepuštamo vam sve“.

„Ja ću svakako izaći sa predlogom, pošto nisam bio kukavica ni kada smo sproveli fiskalne reforme, čime se hvalimo i dičimo, a i drugi hvale. Imaću hrabrost da kažem šta je predlog. Ako ga ne bi imali, imali bismo zamrznuti konflikt“, objasnio je on.

Vučić je, u emisiji na Happy televiziji ukazao da se postavlja pitanje hoće li Srbi zbog toga što su ljuti, što su doživjeli nepravdu, što su samo njih bombardovali i izvršili agresiju, da sebi odsjeku još jednu ruku u budućnosti.

„Od 1989. godine u Vojvodini imamo negativni prirodni priraštaj, od 1992. u centralnoj Srbiji, brojevi su dramatični za Srbiju, nestajemo kao nacija. To što ekonomski rastemo je nedovoljno brzo da možemo da se poredimo sa Nemačkom i Francuskom. I dalje će biti za 5 ili 10 godina bolji život u tim zemljama, i kada budemo članica EU mnogo brže će ljudi odlaziti tamo, nego sada“, upozorio je on.

Rekao je da bi smio da kaže bilo šta, a da je drugo šta bi bile posljedice, te da on kao predsjednik razmišlja o posljedicama.

„Bili bi prokazani kao zemlja i narod, na rubu svih događaja i bila bi vođena kampanja u svim svetskim medijima protiv Srbije, koju ne bi mogli da zaustavimo. Kako u američkim medijima da vodite kampanju protiv Prištine, kada su oni sponzori njihove nezavisnosti“, upitao je Vučić dodajući da protiv Srba hoće da vode kampanju.

Ukazao je da kada postavi pitanje strancima o tome da su dali Albancima nezavisnost bez referenduma, iako imaju matičnu državu, dakle, dali im dodatno pravo na opredjeljenje bez iskazivaja volje na samoopredeljenje, što je stravičan presedan, oni kažu da je to bilo tako tada.

Vučić je naveo da je referendum održan u Kačaniku 17 godina prije proglašenja jednostrane nezavisnsoti bez valjanog formalnog referenduma.

„Svi međunarodni akti su pogaženi“, podvukao je on.

Vučić je istakao da sada kažu da „ne smemo da pitamo za neku terotoriju, jer ako to pitamo kažu nam da otvaramo Pandorinu kutiju i da to radimo zbog Republike Srpske“.

On je istakao da se mora razumjeti da nema ljubavi, principa i bilo čega.

„Poštuju nas danas nešto više što smo ekonomski i politički snažniji. Zato smo danas poštovaniji, ugledniji i uvaženiji. Ne vole nas ni manje ni više, jer imaju svoje interese, a mi naše“, podvukao je Vučić.

On je prenio da, kada pita strance kako da objasni svom narodu da se Albancima može dati 10. 000 kvadratnih kilometara, i to bez ikakvog objašnjenja, a da Srbi nemaju pravo na to, „vlada tišina i pogled u plafon i nebo“.

Ponovio je da Srbija danas ekonomski napreduje, stabilno i sigurno, da se čvrsto drži i čuva stabilnost i mir na Zapadnom Balkanu.

Vučić je, u emisiji „Ćrilica“, rekao da će uraditi sve da odbrambena snaga zemlje bude veća, i da je sada dvotruko veća nego prije dve godine.

Ukazao je da, što se regiona tiče, suština da EU vrši pritisak na sve zemlje i šalju određene poruke, a da misli da se Srbija ponašala odgovornije i po pitanju odnosa sa Zagrebom i Sarajevom.