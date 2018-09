Vučić: Ne znam na koga je Ivanić mislio kada je govorio o mešanju u izbore

BEOGRAD - Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je, povodom izjave srpskog člana Predsjedništva BiH Mladena Ivanića da Srbija ne treba da se miješa u izbore u Republici Srpskoj, rekao da se lično do sada nije miješao i da ne zna na koga je Ivanić mislio.

"Što se tiče Ivanićeve izjave da Srbija ne treba da se meša u izbore, lično se do sada nisam mešao ni na prošlim izborima, ni na pretprošlim u Republici Srpskoj i ne znam na koga je to Ivanić mislio", rekao je Vučić novinarima u Beogradu, nakon obilaska Kliničko-bolničkog centra u Zemunu.

On je rekao da nije čuo "Ivanića da je to govorio onima koji su se mešali nekada ranije u izbore u Republici Srpskoj".

"Ali, možda sam ja pogrešio, pa to nisam video. Voleo bih da je takvu vrstu pridika držao nekim drugima koji se otvoreno mešaju u izbore u Republici Srpskoj", dodao je Vučić.

Što se tiče izbora u BiH i da li će kao hrvatski i bošnjački član za Predsjedništvo BiH pobijediti Željko Komšić i Denis Bećirović, Vučić je rekao da prati kampanju, ali ne želi da komentariše ništa dok se izbori ne završe.

On je istakao da će Republika Srpska morati da opstane zato što je to volja srpskog naroda i zato što je to volja međunarodno-pravnog ugovora kakav je Dejtonski sporazum, a jedan od garanta njegovog sprovođenja je i Srbija.