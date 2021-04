Vučić: Ne znam za ideju o mirnom razlazu BiH, ne osuđujem i ne hvalim

BEOGRAD - Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da nije vidio, niti zna za ikakvu inicijativu o mirnom razlazu BiH ističući da je iznenađen licemjerjem "beogradske čaršije" koja je nešto napala, a da nema pojma o čemu se radi.

Vučić je novinarima tokom posjete Institutu "Torlak", odgovarajući na pitanje u vezi s navodnim prijedlogom slovenačkog premijera Janeza Janše o mirnom razlazu BiH naveo da s obzirom na to da ne zna ni za kakav dokument nije spreman da nešto što nije vidio osuđuje ili hvali.

Poručujući "beogradskoj čaršiji" koja je napala taj navodni prijedlog, Vučić je kazao da on nema pojma o čemu se radi i da mu nije jasno kako oni mogu da znaju.

"Pojma nemate o čemu je reč, pojma nemate da li je istina ili ne, da li postoji nešto ili ne. Ja ne znam, ali da li vi stvarno verujete da znate, ako ja ne znam", kazao je predsjednik.

Vučić pojašnjava da to kaže ne da bi nekoga osudio, već kako bi pokazao koliko je izražen autošovinizam kod Srba, kod dijela srpske elite, kako kaže, kvaziintelektualne koja misli da svaki put kada bi bilo ko pomislio da Srbi treba nešto da dobiju, pa makar da to i nije tačno, da tom treba "odrubiti glavu".

Poručio im je da niko od njih nije nijednu riječ rekao po pitanju toga što se Srbiji mijenjaju granice.

"Svakoga dana komadaju Srbiju, svakoga dana se time hvale i kažu da je to normalno. Vama je moralna vertikala Evropski parlament koji je uputio zvaničan zahtev i Srbiji, ali i pet zemalja EU koje nisu priznale nezavisnost Kosova da obavezno priznaju i kritikuju zbog toga. I vi onda dođete da nam objašnjavate kako mi treba da prihvatimo komadanje naše teritorije", kazao je Vučić.

Kada neko drugi kaže hajde da probamo da razgovaramo o sveoukupnim odnosima na Balkanu, kako kaže predsjednik, tog kritikuju zbog toga i kažu da nešto hoće da pomjeraju.

Ističe da prema mišljenju tih ništa ne smije da se pomjera, već smije samo Srbija da se komada, što je za njih bogougodno djelo.

Kako kaže, postoji u Srbiji od onih koji su bili najveći marksisti, najveći komunisti, "podrepaši" koji služe po svaku cijenu svjetskom poretku.

"Neću da služim nikome po svaku cenu. Nemam pojma šta je predlog, ne znam šta je predlog, niti hoću da ga osuđujem, niti da ga hvalim kada ne znam o čemu se radi", istakao je predsjednik.

Odnos Srbije prema BiH, kako je naveo, je poštovanje integriteta BiH, ali i suverenitet tamo gdje postoji institucionalni suverenitet i institucionalni suverenitet entiteta.

Nikada nismo dijelili integritet BiH, istakao je Vučić i dodao da Srbiju interesuje ekonomski razvoj, napredak, da pomogne srpskom narodu, ali i svim drugim narodima.

"Ali, ne razumem zašto su neke teme dozvoljene, zašto niko u beogradskoj čaršiji ne digne dreku i buku što svakoga dana nude veliku Albaniju", kazao je Vučić.

Ističe i da bez obzira na to što misli drugačije uvijek će razgovarati i razumjeti šta je to što Milorad Dodik hoće da kaže kada je riječ o situaciju u BiH i da bez obzira na to rade zajedno po drugim pitanjima.

"Saslušaću svaki put, čuću i reći ću šta mislim. Sa velikim oprezom sve to gledam i velikim strahom zato što znam kolika je cena mira, koliko nam je važna stabilnost i znam koliko nam je važno da gledamo kako nam ekonomija napredaju, a ne da ulazimo u dodatna politička trvenja i sukobe", istakao je predsjednik Srbije.

Primjećujući da bez obzira na to što se ne zna da li takav dokument zaista i postoji, Vučić je upitao zašto su se sjetili da postave pitanje u vezi s tim tek 45 dana nakon održanog sastanka.

"Šta su čekali 40 dana, posle 45 dana su se setili", zaključio je predsjednik Srbije.