Vučić: Nebojša i ja slobodno možemo na poligraf

BEOGRAD - Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je večeras da će Nebojša Stefanović ili njegov otac odgovarati pred zakonom ako su uradili nešto protivzakonito.

"I za sebe i za Nebojšu mogu da kažem da slobodno možemo na poligraf'', rekao je Vučić u emisiji Upitnik govoreći o aferi Krušik i istakao da je o svemu pitao Stefanovića.

Istakao je i da on nikada nije učestvovao u bilo kakavom izvozu oružja.

Vučić je istakao i da je otac Nebojše Stefanovića samo zaposlen u toj firmi, nije ni direktor, ni vlasnik, a ako je kriv za bilo šta - neka odgovara.

Ukazao je da su iznijete brojne neistine i da oni koji imaju neku stvar to treba da pokažu nadleznim organima.

Ako postoji sukob interesa, Agencija za spriječavanje sukoba interesa treba da radi svoj posao, naveo je predsjednik Srbije.

Istakao je i da je za izvoz oružja potrebno pet dozvola i da to ne radi samo jedno ministarstvo.

Istakao je i da je 2012. Kuršik bio pred gašenjem, Valjevo nije imalo od čega da živi, a sada ima više od 1.500 zaposlenih, ponovo je ključna fabrika u Valjevu, što je uspjeh vlasti.

Naveo je da se sada radi i brza saobraćajnica ka Valjevu, što će biti veliki podsticaj.

Ukazao je i da namjenska indsutrija ima veliki značaj za Srbiju i da je uloženo 50 miliona evra za namensku, kako bi se uvele nove linije.

Kaže i da 11.000 radnika se danas izdržava od oružja.

Najavio je i da će u subotu biti otvaren autoput Niš-Dimitrovgrad, a 19. decembra se otvara Surčin-Obrenovac, dok će poseban dio ići iza Umke i Ostružnice da brže može da se izađe na autoput Miloš Veliki.

Ja ne branim lopove, niti plagijatore

Predsjednik Srbije rekao je da je Siniša Mali bio optužen za plagiranje i osuđen unaprijed, a da mu sole pamet oni koji studiraju po 15 godina.

Vučić je, u emisiji "Upitnik", na konstataciju da je "politički kišobran" mnogima, da brani doktorate, kada se govori o slučaju Vulinove tetke i izjavljuje saučešće suprugu žene koja je poginula u nesreći u koju je bio umiješan Zoran Babić, i da li će ti slučajevi biti istraženi, rekao da su, što se tiče Babića, državni organi efikasno istražili sve.

"Što se doktorata tiče, nikad neću da branim lopove i plagijatore. Ja sam završio Pravni fakultet sa odličnim ocenama i ne pada mi na pamet da sebe nipodaštavam i svoju diploma", objasnio je on dodajući da ne podnosi da oni koji su najgori kritikuju one druge.

"Vređanje Malog postaje 'političko milosrđe', ali kada se pokrene pitanje oko Karapandže i neke profesorke, onda je to hajka, a za to je čulo mnogo manje ljudi, nego o Malom. Oko Siniše su vodili hajku više godina, a protiv njih je napisano nekoliko napisa. Dajte da imamo iste arsine", kazao je on.

Vučić je rekao da je odlučeno da nema plagijata u radu Malog, ali da fusnote nije izvlačio na najbolji način.

"U svakom radu imaćete, naročito u društvenim naukama i javnim finansijama, gde ne možete toplu vodu da izmislite, pozivanje na nekog", objasnio je on.

Vučić je naglasio da ne želi da se bavi time, te ukazao da Srbija ima najbolje stanje u budžetu i javnim finansijama.