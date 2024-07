Vučić: Nećemo dozvoliti izvoz litijuma

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je danas da nećemo dozvoliti da Srbija izvozi litijum već litijumske baterije ako to uopšte bude moguće, kako bi suštinu vrijednosti zadržali i doveli ekonomski napredak u Srbiji.

"Ponosan sam što se i ja borim za to", rekao je on nakon sednice proširenog kolegijuma načelnika Generalštaba u kasarni "Banjica 2" u Beogradu odgovarajući na pitanje da li su ga neki mediji proglasili kao najvećeg lobistu za kopanje litijuma.

Vučić je naglasio i da postoji jedna razlika između njega i mnogih drugih koji bi, inače, podržali proizvodnju litijumskih baterija u Srbiji.

"Pored stotine njihovih plaćenika, koji su dobro plaćeni, očigledno da im najviše smeta posao u interesu Srbije koji obavlja jedan čovek koji za to nije plaćen. A to sam ja", rekao je Vučić.

On je naglasio da osim što nije plaćen, ima savijest i brine za Srbiju i da neće pustiti nekim službama da nam drugi put daju šahovski mat u četiri poteza, zato što to nismo doživjeli ranije.

"To su učinili prošli put u jednoj šahovskoj minijaturi koju nismo prepoznali. Sad sam naučio, ne može šahovski mat više da se dobije i kraj priče", rekao je Vučić.

Prema njegovim riječima, postoje ljudi koji se bore za nešto, koji imaju svoje ideale, svoju ideju i ideologiju i koje kako je naglasio ne možete da pobijedite prijetnjama i bezvrijednim lažima.

"Makar bio jedini, govoriću o tome, ne možete da me utišate i da me sprečite, jer ja znam da je to (jadarit ili litijum) put u ogroman napredak i Loznice, Podrinja celog i cele naše Srbije", kazao je Vučić.

Kako je dodao, to što se neki "prave blesavi" da to ne znaju samo zato što mislie da lažima mogu da ujedinjuju narod, kao i da sebe u političkom smislu podižu iz mrtvih, jer nikome više nisu važni.

"Moj posao je da vodim zemlju i narod u bolju budućnost, da imamo mnogo veće plate. Pa pogledajte kolika je bila plata ili kolika su bila primanja generalima ili potporučnicima pre samo deset godina, a kolika su danas", kazao je predsednik.

On je poručio da Srbija mora da ima dobru ekonomiju, fabrike u zemlji, kao i da mora da nastavi sa industrializacijom.

"Ja ću svoj posao da nastavim da radim i to besplatno", kazao je Vučić i zapitao da li to neki mediji neće da puštaju takve ili neke druge informacije, zato što još nisu dobili para od njih, pošto će to da rade samo ako bi bili plaćenici.

Predsjednik je naglasio da je spreman da sa liderima protesta ide na poligraf i da oni izaberu mjesto da se vidi ko je dobio pare.

"Ovo je igra, naravno, ali sam spreman i stvarno. Pa da vidimo jesu li oni primali pare ili sam možda i ja primio nešto", rekao je Vučić, prenosi Tanjug.

