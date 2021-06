Vučić: Nećemo dozvoliti proterivanje Srba oružjem sa KiM

BEOGRAD- Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić istakao je danas da Srbiji ni slučajno ne treba još jedan sukob sa NATO, ali i da Srbija ne može da dozvoli da neko oružje iskoristi kako bi protjerao srpski živalj sa Kosova i Metohije.

Vučić je to rekao odgovarajući na pitanje novinara da li Srbija kao država ima načina da sačuva i zaštiti Srbe na Kosovu i Metohiji ukoliko dođe do eskalacije nasilja nad srpskim življem.

"Naše je da diplomatski reagujemo, da rešavamo stvari mirnim putem, u nadi da nikome nikada neće pasti na pamet da pokuša oružje da iskoristi kako bi proterao srpski živalj sa njegovih vekovnih ognjišta", kazao je Vučić.

Prema njegovim riječima, s obzirom da su ruske trupe napustile Kosovo i Metohiju, sada jedino možemo da razgovaramo sa NATO.

"Zato sam išao da razgovaram sa Jensom Stoltenbergom, razgovarao sam i molio ih za poštovanje svega onoga što smo dogovorili u Briselu u vezi odlaska oružanih formacija na sever Kosova. Molio sam da se ne pravi prava vojska jer nemaju ta prava prema Rezoluciji 1244. Naravno da ih to ne interesuje", kazao je Vučić.

Kako kaže, u međuvremenu Srbija pravi snažniju vojsku nego što je ikada bila.

"Ali, ako me pitate da li nam treba sukob sa NATO-om, ni slučajno, jednom smo imali sukob i ja ne želim da se takve stvari dešavaju", kaže Vučić.

Dodaje da je istovremeno spreman da kaže i Albancima i međunarodnoj zajednici da Srbija neće dozvoliti ugrožavanje života i imovine srpskog naroda.

"Tu nema velike filozofije i ja mislim da u toj vrsti ravnoteže leži naša snaga jer mi da gledamo slike koje prikazuju Srbe na traktorima od negde da nam dolaze ne možemo", kaže on.

Ističe da je srce svakog od nas obilježeno traktorskim kolonama iz Krajine, i da danas kada dolazi 4. i 5. avgust i kada pogledamo snimke žena, djece, staraca na traktorima koji dolaze u Srbiju, nema nikoga da mu srce ne zakuca jače.

"Zamislite da Srbija to još jednom preživi. To više ne bi bio ožiljak u našim srcima i duši, to bi bio kraj postojanja naše nacije i mi to sebi ne možemo da dozvolimo", ističe Vučić.

Naglašava da je iz tog razloga bezbroj puta kazao i predstavnicima međunarodne zajednice i Albanaca da ne bi trebalo iko da se igra sa ugrožavanjem mira i stabilnosti.

"A, o svim drugim rešenjima ovde ne mogu da govorim, vi to razumete", kazao je Vučić.