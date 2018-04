Vučić: Nedopustivo je gaženje zastave bilo koje suverene zemlje

BEOGRAD - PredsJednik Srbije Aleksandar Vučić kaže za RTS, povodom incidenta u parlamentu koji je izazvao Vojislav Šešelj, da je takvo ponašanje nedopustivo i da kao predsjednik države osuđuje svaku vrstu nasilja i pretnji.

Aleksandar Vučić je, gostujući u Dnevniku RTS-a rekao da je nedopustivo gaženje i paljenje zastave bilo koje suverene zemlje.

To je loša poruka koju šaljemo, istakao je predsjednik Srbije. Takođe je podsjetio da su ga tokom njegove posjete Zagrebu vrijeđali, da su prethodno paljene srpske zastave ali da nije prekinuo posjetu.

Žalim zbog odluke Andreja Plenkovića da povuče posjetu delegacije Sabora, rekao je Vučić.

"Od Mogerinijeve očekujem riječi ohrabrenja"

Predsjednik Srbije istakao je da od sutrašnjeg razgovora sa šeficom evropske diplomatije Federikom Mogerini očekuje riječi ohrabrenja, ali naglašava da se razgovori odnose prije svega na dijalog Beograda i Prištine.

Vučić je kazao da se sa predstavnicima EU razgovara prije svega o odnosu Beograda i Prištine, a da sve ostalo zauzima svega 10 odsto razgovora.

"Suštinski razgovaramo o odnosima Beograda i Prištine, koji predstavljaju najveću prepreku na našem evropskom putu, Poglavlje 35. To znamo mi i znaju u EU. Postavlja se bezbroj pitanja, koliko ko ima šta kome da kaže. Imaćemo i mi poruke u vezi formiranja ZSO. Pet godina nije formirana", rekao je on.

Vučić je ukazao da su Albanci imali rokove koje nisu ispoštovali, a danas sa oduševljenjem neki prihvataju što su navodno počeli da rade na tome.

"Sačekaćemo još tri i po meseca za ZSO"

"Rekli su da će za tri i po meseca izaći sa statutom za ZSO. Sačekaće Srbija i to, ali nećete videti statut za tri i po meseca. Obmanjuju javnost međunarodne zajednice, onih koji su stvarali kosovsku nezavisnost", poručio je on.

Vučić je rekao da je pozicija Srbije čista, ali i užasno teška, jer ne razgovara sa Albancima, već sa onima koji ih štite, a to su SAD, Velika Britanija i "ko zna koje sve zemlje".

"Kada razgovarate sa mnogo jačima, ruke su vam vezane, mnogo ste slabiji, ali vam preostaje samo da se hrabro i ponosito borite za svoju zemlju, za interese svog naroda, za srpski narod na Kosovu i Metohiji, kako bi mogao da opstane na svojim ognjištima", objasnio je Vučić.

Kaže da ne postoji objašnjenje koje mogu da mu daju, i da ne mogu da mu pričaju bajke o nekim ustavima, zakonima, jer, kako je naglasio, zna svako slovo i tačku koja je izgovorena u Briselu.

"Znam koliko je bilo neistina provedene sa druge strane", dodao je Vučić. Na molbu da oceni izveštaj o napretku on je kazao da ne voli da ocenjuje tuđe ocene.

"Njihova ocena je da Srbija napreduje na evropskom putu. Normalno je da napredujete i to je dobra vest za Srbiju, ali to radimo zbog sebe, da bismo imali bolji pravni poredak, bolju ekonomiju, uređeniju zemlju. Nastavićemo da radimo i napredujemo", rekao je Vučić.

"Samo jedna stvar nije ostvarena iz Briselskog sporazuma"

Predsjednik Vučić rekao je da iz Briselskog sporazuma nije ispunjena samo tačka o formiranju ZSO, da ne očekuje da će Zajednica biti formirana ni za tri mjeseca, koliko je preostalo Prištini da to učini, prema novom roku koji je dobila od Brisela, ali da ne prihvata licemjeran stav da su svi podjenako krivi.

"Srbija nije ni za šta kriva", rekao je Vučić. Osvrćući se na činjenicu da je sutra godišnjica od potpisivanja Briselskog sporazuma, prije pet godina, a da je šefica evropske diplomatije Federika Mogerini pozvala na hitan napredak sa ciljem postizanja pravno-obavezujućeg sporazuma, Vučić kaže: "Pustite primenu ranije postignutih sporazuma.

"Samo jedna stvar nije ostvarena - ZSO, to je prvih šest tačaka, i tu je tačka 13. koja govori o tome da će se o problemima u telekomunikacijama i energetici razgovarati i diskutovati. Telekomunikacije su rešene, a za energetiku se kaže samo da će se diskutovati. Samo ZSO nije rešena, a uvek obe strane moraju da budu krive", kaže Vučić.

Međutim, kako kaže, ne prihvata taj licemerni pristup jer Srbija nije ni za šta kriva.

Na pitanje novinara da prokomenatriše to što EK u Izvještaju o Kosovu hvali Prištinu zbog napretka po pitanju formiranja ZSO, predsjednik Srbije kaže: "Čestitam im na tome.Vidim kako je formirana, dokle se stiglo sa statutom. I to je to licemerje o kojem vam govorim."

On takođe ističe da Srbi sa Kosova neće sami sutra ili prekosutra početi sa formiranjem ZSO, već će sačekati da prođe taj rok od tri mjeseca koliko je odredila EU.

"Ali, kažem vam ni za tri meseca neće biti od toga. Znam Albance, znam im mentore. Na njihovom udaru sam zato što sam to sve prošao, što im znam namere i zato što te priče više ne prolaze", ističe Vučić.

On navodi da je Kosovo trebalo da upodobi sve propise i zakone da bi se formirala ZSO a da nisu upodobili nijedan: "Nula! Koga obamnjujete?", upitao je on i dodao da će Srbija govoriti istinu.

(RTS/Tanjug)