Vučić: Neki očekuju da Republika Srpska pristane na samouništenje

BEOGRAD - Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da je za Srbiju teška situacija poslije sankcija, kao i neprimjerenih i neodgovornih optužnih akata podignutih protiv predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika i v.d. direktora Službenog glasnika Srpske Miloša Lukića.

Vučić je rekao da neki, koji su 30 godina ćutali, sada misle da je vrijeme za obračun sa Republikom Srpskom, te naveo da se sada vodi i hajka i protiv predsjednika Narodne skupštine Republike Srpske Nenada Stevandića.

"A gde mislite da vas to vodi, dokle mislite da to ide, šta očekujete da se desi na kraju? Da Republika Srpska pristane na samouništenje, samoukidanje? Šta je to što očekujete?", naglasio je Vučić za RTS.

Denis Bećirović

On je upitao Zapad šta očekuje kada ćuti na to kada bošnjački član Predsjedništva BiH Denis Bećirović nedavno u Srebrenici govori i izmišlja laži o "velikoj Srbiji".

"Kada on određuje šta ću ja da govorim. U stvari da sam kriv zašto nešto nisam rekao, a ne zbog onoga što sam rekao, i to što on misli da ja treba da kažem, a ja nisam rekao. Dakle, bilo je u redu kada govorim o teritorijalnom integritetu BiH, ali Vučić nije posebno naglasio suverenitet BiH. Pa, šta si ti? Pisac mojih govora?", upitao je Vučić.

Vučić je naglasio da Srbija treba da čuva mir gotovo po svaku cijenu, ali i svoje vitalne nacionalne interese.

Velika Albanija

Dodao je da je politika stvaranja "velike Albanije" proces koji neće stati i da premijer privremenih prištinskih institucija Aljbin Kurti neće odustati od te namere.

"Način da zaustavite gospodina Kurti po tom pitanju ne postoji. Postoji mogućnost da on ne uspe da ostvari to zato što ćete da mu se suprotstavite u nekom trenutku. Političkom argumentacijom, ozbiljnošću ali i svojom čvrstinom. On neće stati", rekao je Vučić za RTS.

Dodao je da nisu problematični samo zastava i simboli "velike Albanije" koji su isticani tokom Kurtijeve nedavne posjete Severnoj Makedoniji već i način na koji je premijer privremenih prištinskih institucija tamo predstavljen.

Posjete Republici Srpskoj

Objašnjava, da se njegova nedavna posjeta Republici Srpskoj i Prijedoru upoređuje sa Kurtijevom posjetom Tetovu, ali je dodao da postoji velika razlika u te dvije posjete jer je on tamo bio najavljen kao predsjednik Srbije, a ne lider svih Srba.

"Onaj ko misli da će Kurtija da ubedi neko u Briselu da ne bude sledbenik Envera Hodže i Adema Demaćija se vara. Za ljude u Srbiji koji ne znaju, Demaći je 28 godina proveo na robiji u jednom relativnom liberalnom sistemu u kome i kada odete na robiju uvek se tražio način da vas puste. Kao političkog zatvorenika njega nisu mogli da puste. Bio je toliko ekstreman. Bila je reč o takvom srbomrscu i nacionalisti da je bilo nemoguće učiniti", objasnio je Vučić za RTS.

Istakao je i da Srbi na KiM nisu odlučili da napuste institucije samo zbog tablica.

"To je samo jedan u nizu razlog za nezadovoljstvo. Ne zaboravire da su oni tada smenili i Đurića protivpravno iako nemaju nikakve ingerencije da u tome učestvuju. Bilo je i mnogo nasilja nad Srbima koje ni na koji način nije procesuirano i niko nije želeo da rešava te probleme", rekao je Vučić.

Rusija

Naglasio je da od sljedeće nedjelje očekuje najveće pritiske do sada na Srbiju povodom uvo]enja sankcija Ruskoj Federaciji.

Vučić je rekao da je riječ o organozovanoj kampanji protiv njega sa ciljem da ga izoluju. Kako je rekao, može da se vidi kako se u Srbiji zatvara obruč oko njega.

"Situacija u Ukrajini je takva da je sada jasno da ne možete Rusiju lako da pobedite, ne verujem ni da Rusija može da pobedi. Mnogi su očekivali posle Izjumske ofanzive da će Ukrajina sa lakoćom da pobedi i nema ništa od toga. Sada je to sasvim jasno. Zato je važno učvrstiti front protiv Rusije i zato će pritisci biti sve veći, i nema veze to što oni i dalje imaju mnogo veću trgovinsku razmenu sa Rusijom nego Srbija", rekao je Vučić za RTS.

Sastanak sa Erdoganom

Dodao je da sastanak sa predsjednikom Turske Redžepom Tajipom Erdoganom u Budimpešti biti korak u poboljšanju odnosa Srbije i Turske.

"Za nas je važno da održavamo kontakt, ne samo konktak već da pokušavamo da imamo najbolje moguće odnose sa Turskom. Turska je regionalna velesila i verujem da razgovori u Budimpešti, a potvrđen je bilateralni sastanak sa Erdoganom, će biti korak u poboljšanju naših odnosa. Imamo korektne, pristojne odnose, ali je tačno da slanje 4 puta 4 vozila minobacača (Prištini) je nešto što je kvarilo naše odnose i o tome sam razgovarao sa Erdoganom telefonom na otvoren i iskren način. Verujem da će ovo biti dalji korak u poboljšanju naših odnosa i verujem da ćemo uskoro moći da ugostimo Erdogana u Srbiji", rekao je Vučić na RTS.

On je istakao, govoreći o predstojećem putu u Budimpeštu, da je Mađarska iskreni partner, ne samo na evropskom putu Srbije, već u svakom smislu.

"Mi na Mađarsku možemo da se oslonimo. Mi polovinu naše rezerve gasa čuvamo u Mađarskoj i to smo dobili po povoljnim uslovima", rekao je Vučić za RTS.

(RTS)