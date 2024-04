Vučić: Neki već pokušali da završe stvari u Savjetu Evrope o Kosovu, ali je spriječeno

BEOGRAD - Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da su neki već pokušali da završe stvari u Savjetu Evrope u vezi sa zahtjevom samoproglašog Kosova da uđe u tu organizaciju, ali da je intervencijom dvije zemlje to spriječeno.

"Juče su već neki pokušali, pre odluke Parlamentarne skupštine Saveta Evrope, da završe stvari u Savetu Evrope, ali zahvaljujući intervenciji dve zemlje to se nije dogodilo. Hoću samo da kažem da se ta borba nastavlja i da će trajati", rekao je Vučić novinarima u Zemunu.

On je naveo da je pred Srbijom mnogo posla i da već sutra putuje u Pariz gdje će imati važne sastanke po pitanju Savjeta Evrope i UN.

Srbija nastoji da spriječi prijem samoproglašenog Kosova u Savjet Evrope, kao i rezoluciju o Srebrenici u UN.

"U nekim stvarima je pozicija bolja, a u nekim teža, ali potrebno nam je jedinstvo. Pred nama nisu laki dani, od Prištine u Savetu Evrope, do velikih pritisaka na region", rekao je Vučić, prenosi Srna.

Parlamentarna skupština Savjeta Evrope trebalo bi da glasa o prijemu samoproglašenog Kosova u Savjet Evrope 16. aprila, a finalna odluka očekuje se na sastanku Komiteta ministara Savjeta Evrope 16. maja.

Vučić, koji je i član Predsedništva SNS-a, danas je u Zemunu dao potpis podrške listi koalicije oko SNS-a za predstojeće beogradske izbore, ističući da je važno nastaviti razvojne projekte u Beogradu.

"Beograd danas i Beograd pre 10 godina je nebo i zemlja, od `Ikee` do DŽejmija Olivera, od zatvorenih do izuzetno posećenih muzeja, od izubljenog umetničkog blaga do vraćanja iz sveta svega onoga što Srbiji pripada. Beograd mora da nastavi snažnim korakom velike metropole i da ide napred", rekao je Vučić.

On je naveo da će sljedeći parlamentarni izbori biti 2027. godine kada i predsjednički, a 2028. će biti održani novi beogradski izbori.

"Zemlja mora da se razvija. To nije pitanje partijskih razlika, već da li možemo da uradimo nešto za našu zemlju. Beograd mora da bude na dobrom putu, on je motor razvoja. Imamo sjajne projekte od `Ekspa` do metroa, obilaznice, bolnica, domova zdravlja, Beograda na vodi, muzeja. To su presudni činioci da bi zemlja išla napred", poručio je Vučić.

On je rekao da će se lista SNS-a i koalicionih partnera za izbore u Beogradu zvati "Aleksandar Vučić - Beograd sutra".

