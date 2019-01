Vučić: Nema mira bez sporazuma s Albancima

BEOGRAD - Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da samo sporazum sa Albancima o Kosmetu donosi mir i da drugačije mira ne može biti.

"Bilo kakav sporazum da imamo, koji će da prihvate Srbi i Albanci, to donosi mir. Drugačije mira nema, razumejte to. Razumejte me ljudi i ponašajte se odogovorno svi i shvatite da je to jedino što je moguće. Ako nemate sporazum Albanci će biti još nervozniji", rekao je Vučić.

On je u novogodišnjem intervjuu za portal "Espreso" ukazao da su Albanci mislili da su sve oko Kosmeta završili još 2008. godine.

"A, onda je neki Vučić čudom čuda u 2013. godini uspeo ponovo da vrati Srbiju u igru i zato su nervozni. Zato sad hoće da završavaju sve to", rekao je Vučić.

On je napomenuo da na Kosovu i Metohiji nije sve albansko i da nije sve srpsko, te da se mora postići kompromis.

"Onaj ko to ne razume uvešće Srbiju u najveću tragediju iz koje ćemo izaći poraženi, gore poraženi nego ikad. Ako to ljudi ne razumeju, a vidim da ne razumeju, ja, takođe, sa tim nemam problem. Ali, ja da vodim politiku u budućnosti koja će Srbiju da uvede u najteže tragedije, ja to neću", naglasio je Vučić.

On je istakao da će Srbiji podizati nacionalni ponos i dostojanstvo, da dobije više nego što je imala ranije, da se Srbi podignu i osjećaju da su svoj na svome i da imaju zaštitu svoje Srbije.

"A, da uvodim Srbiju u ratove i sukobe iz kojih ne možemo da izađemo kao pobednici, to neću", poručio je Vučić.