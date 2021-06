Vučić: Nema nagoveštaja za prebacivanje naše ambasade u Jerusalim

BEOGRAD - Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić istakao je danas da se, u vezi Vašingtonskog sporazuma i prebacivanja ambasade iz Tel Aviva u Jerusalim, dogodilo nešto što mijenja određene stvari, a to je izraelsko priznanje samoproglašenog Kosova.

Vučić je, odgovarajući na pitanje da li Srbija ostaje privržena Vašingtonskom sporazumu, pošto se približava rok za prebacivanje ambasade iz Tel Aviva u Jerusalim, kazao da Beograd stalno razgovara sa Amerikancima oko tog dokumenta.

"Vidimo da Albanci nisu ispunili ništa, to jest samo ono što im koristi, ne interesuje ih Mini Šengen, niti bilo šta drugo. Dogodilo se nešto što menja određene stvari, a to je izraelsko priznanje Kosova", ukazao je on.

Najavio je da će Srbija nastaviti razgovore dalje, i to sa EU i SAD, te da nema nikakvigh nagovještaja ni za prebacivanje ambasade.

"Kada dodbijemo zvanično tumačenja i objašnjenja videćemo", dodao je on.