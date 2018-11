Vučić: Nema nastavka dijaloga dok Priština ne povuče mere

BEOGRAD - Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić ponovio je večeras da neće biti nikakvog nastavka dijaloga dok Priština ne povuče svoje mjere, misleći na dodatni porez od 10 odsto koliko je Priština uvela na robu iz Srbije i BiH.

"Mi smo spremni da u svakom trenutku pričamo. Ali kako da pričamo kada neko posle12 godina (od potpisivanja sporazuma CEFTA) neće da sprovodi u delo nešto što su potpisali. Odakle poverenje da neće da pogaze bilo kakvi drugi dogovor", kazao je Vučić gostujući na televiziji "Happy".

Upitan za „nepristojnu ponudu“ da Srbija nastavi dijalog sa Prištinom a da zauzvrat dobije otvaranje novih poglavlja o čemu su pisali pojedini mediji, Vučić je kazao da svakodnevno sluša želje zapadnog svijeta da nastavi razgovore bez obzira na to što Priština neće da povuče svoje mjere.

"Ja sam doneo odluku da ne razgovaramo dok ne povuku svoje mere. Rekao sam to javno u Briselu: Svakog dana sam pod nekom vrstom, ne mogu da to nazovem pritiskom, jer je to posao koji radim", istakao je on.

Vučić je na konstataciju da to neki zovu "štap i šargarepa", Vučić kaže:

"Da budem iskren negde imate granicu, granicu koja znači da neko mora da poštuje pravila i norme koje su potpisali, sporazume koje su potpisali. Znao sam ja, od početka sam govorio da ćemo se mi držati Briselskog sporazuma, a Albanci neće. Znao sam da neće ići u formianje ZSO", ukazao je on.

Vučić je rekao da niko ne vrši pritisak na Prištinu, jer bi, da taj pritisak postoji, "istog sekunda sve primjenili".

On je dodao da Priština radi to što radi i u vezi povećanja taksi, i energetike, i najave formiranja vojske da bi se sa jedne strane urušio dijalog, a onda, što je još gore, da se ne bi došlo do komprimisnog rješenja jer je nekome potreban stalni, latentni sukob Srba i Albanaca.

Vučić je upozorio i da taj latentni sukob, može da se pretvori i u otvoreni sukob prije ili kasnije samo zato što to neko hoće spolja i sa albanske strane.

Predsjednik Srbije je objasnio da je CEFTA sporazum potpisan 2006. godine, da se primjenjuje 12 godina, da je tržiste regionalno funkcionisalo...

Kako je rekao, onda je Priština odjednom, "valjda što mi radimo svoj posao i borimo se za integritet Srbije, odlučila za destruktivno ponašanje."

Kako je istakao, to što je Priština uradila nije moguće po međunarodnom pravu i sporazumima koji postoje.

On je rekao i da je u Briselu razgovarao sa viskom predstavnicom EU Federikom Mogerini i kosovskim predsjednikom Hašimom Tačijem, da je ponovio da je Beograd spreman za razgovore i komprimis, ali i da postoje stvari koje ne možemo da tolerišemo.

"Ja se nikad nikome ne žalim na stavri u regionu, ali to je (uvođenje dodatnog poreza) jedina stvar koju sam rekao Angeli Merkel tokom nedavnog susreta u Parizu", rekao je predsjednik Srbije, i objasnio da i pored stava njemačke kancelarke o Kosovu, koji je svima jasan, za nju je neprihvatljiva ideja da se toliko krši međunarodno pravo preduzetim merama.

Vučić je ukazao i na druge stvari koje radi Priština, navodeći i skoru zakonsku normu po kojoj će se zatvorom kažnjavati ako se loše govori o OVK, pa najave formiranja takozvane vojske Kosova i slanje puka te vojske na sjever KiM.

Upitao je za koga spremaju tu vojsku sem da pucaju na Srbe.