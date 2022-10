Vučić: Nema predaje, KM tablice ostaju

BEOGRAD Nema predaje, KM tablice ostaju, kao što je već i rečeno, poručio je juče Aleksandar Vučić, predsjednik Srbije.

"Nema predaje. Ponoviću, nema predaje. Baš kao što smo rekli i pre mesec, dva dana, i pre više meseci", odgovorio je Vučić.

Vučić je juče rekao da Beograd sve vrijeme insistira na KS tablicama za Srbe na KiM, koje su statusno neutralne, ali ih je Priština jednostrano ukinula, suprotno svim prethodnim dogovorima, i traži samo RKS tablice nezavisnog Kosova.

"Sve vreme mi insistiramo na tome, da bi Srbi mogli da imaju statusno neutralne tablice", rekao je Vučić u obraćanju javnosti povodom roka Prištine za preregistraciju srpskih vozila na RKS tablice.

Dodao je da, sa druge strane, RKS tablice nisu statusno neutralne.

"Mi im kažemo, nema problema, ne moramo da imamo KM tablice, dajte nam KS tablice za Srbe, a oni kažu mi smo ukinuli KS tablice i, po njima, mogu samo RKS tablice nezavisnog Kosova koje nisu statusno neutralne", naveo je Vučić.

Kaže i da je obavljen dio preregistracije, ali ne na RKS, već na KS.

"I, kada kažemo da nema problema, dajte KS, u Briselu je reakcija Prištine na KS tablice da skoče kao opareni do plafona... Lakše će bilo šta da prihvate, samo ne KS, jer takve tablice govore o statusnoj neutralnosti. E, zato smo radili to što smo radili", rekao je Vučić.

Dodao je da su Srbi sa KiM tražili susret s njim, a da se kod njega ništa nije promijenilo, te da je zato njihov sastanak bio kratak.

"Samo sam im ponovio isto, od njih tražimo da ne provociraju nikoga, da ne nasedaju na provokacije, da sve što rade bude u skladu sa međunarodnim pravnim aktima, na miran i demokratski način. To je molba, a za sve drugo... Rekao sam da se oružane akcije protiv njih neće desiti, ako se dogode ubistva i progon nema predaje i neće biti 17 marta 2004. godine", poručio je Vučić.

Rekao je da su prije nekoliko dana dobili demarš, jedan akt gdje su dobili stavove zemalja Kvinte i EU usaglašene.

"U tom aktu u tački dva odeljka prvog, koji se tiče registarskih tablica, kaže se da treba da razumemo da je kosovska akcija legitimna i u skladu sa sporazumom, ali je problem u vremenu i metodama i to ih brine. I danas i tog dana, saopštio sam predstavnicima Kvinte i EU da to nije istina i da obmanjuju javnost, da je reč o notornim lažima. Oni nemaju pravo na to ni po jednom sporazumu", rekao je Vučić.

Naveo je da Priština nikada neće donijeti nešto što ide u korist Srbima i da zemlje Kvinte nikada neće uraditi ništa protiv Prištine.

Goran Rakić, predsjednik Srpske liste, rekao je nakon sastanka predstavnika Srba sa KiM sa Vučićem da su dobili čvrste garancije i uvjeravanja da će Srbija biti uz svoj narod na KiM.

"Ako Kosovske bezbednosne snage krenu da nam oduzimaju vozila i tablice, krenućemo svim sredstvima protiv toga, na miran i demokratski otpor naroda. Ne znamo u šta će se to pretvoriti i kako će se situacija na terenu odvijati, ali ponavljam, na miran i demokratski način", rekao je Rakić.

Ursula fon der Lajen, predsjednica Evropske komisije, izrazila je uvjerenje da će pitanje registarskih tablica biti riješeno bez krize.

Gabrijel Eskobar, specijalni izaslanik američke administracije za zapadni Balkan, izrazio je nadu da će prištinske vlasti pozitivno reagovati na zahtjev SAD, EU i ostatka zemalja Kvinte da se period preregistracije srpskih vozila na RKS tablice produži za 10 mjeseci.

Rok koji je Priština postavila za zamjenu registarskih tablica ističe 31. oktobra.

