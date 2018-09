Vučić: Nema sile koja me može naterati da priznam Kosovo

BEOGRAD - Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je danas da nema sile koja ga može natjerati da prizna nezavisnost Kosova.

Upitan da komentariše protivljenje Ramuša Haradinaja korekciji granica, Vučić je upitao:"A o kojim granicama je reč. Onima koje priznaje Rusija ili onima koje priznaje Amerika, onima koje priznaje Španija ili Italija, one koje priznaje Kina ili Nemačka“.

Istakao je da oni koji mu sve vrijeme drže pridike, a koji su napravili granicu između Srba i Srba, koji su izmjestili rješavanje pitanja Kosova iz UN u EU, koji su išli na katastrofalno savjetodavno mišljenje Međunarodnog suda pravde, govore da neće promene granica, saglašavajući se sa onima koji neće to jer je za njih Kosovo nezavisno.

"Oni koji govore to u Evropi nam poručuju: 'Srbi izgubili ste sve na Kosovu, cela teritorija je nezavisna država, nemojte da tražite ni pedalj Kosova'!. To je njihova poruka za nas. Nažalost, veoma sam usamljen u Srbiji, sam u regionu, relativno usamljen u Evropi", konstatovao je Vučić u obraćanju novinarima nakon obilaska radova u Dečjoj klinici u Tršovoj..

Dobro je, kazao je, čuo i ove u Evropi i u Srbiji što su se usaglasili da je Kosovo nezavisno, i da želi da vidi kako će da natjeraju Srbe da to prihvate.

"Ne postoji ta sila koja će da me natera da priznam nezavisno Kosovo, ne postoji nijedan čovek u svetu. Evo neću. A nećete nikada ni imati većinu u skupštini za to", poručio je Vučić.

O pričama da je "pocijepao" Evropu, Vučić je uz osmjeh rekao da je pravo "svjetsko čudo kakve priče su neki u stanju da izmisle".

"Ne razumeju neki Srbi u kakvoj smo teškoj poziciji. Šta da radimo ima neodgovornih ljudi. Moje je da čuvam mir i stabinost i vidimo šta možemo po pitanju ekonomskog napretka. Meni se ne žuri da idem da razgovaram o bilo čemu. Ali sam i dalje za razgovore. Neću da budem otvoren za to da Srbije bude ponižena. To da Srbija bude ponižena, da prihvati stanje na Kosovu bez ičega za Srbiju, taj film nećete gledati", rekao je on.

Istakao je da su neki u međunarodnoj zajednici zadovoljni kako su riješili kosovski problem pa ne reaguju na izjave poput Haradinajeve da će ukinuti granice između Kosova i Albanije.

On, kaže, nije zadovoljan, ali pošto ne može da se izbori ni sa Srbima da traže nešto da dobiju, a kamo li sa drugima poručio je: "Rešavajte kako mislite".

Predsjednik je upitao šta bi se desilo da je on nešto slično rekao u vezi Banjaluke ili RS.

"Do sada bi četiri puta hitno zasedao Savet bezbednosti UN, da ne pričamo o specijalnim sankcijama", naveo je.

Ćutanje, primijetio je, govori o stalnoj zameni teza kod međunarodne zajednice, licemjerju, dvostrukim aršinima.

Istakao je da moramo da se navikenemo na takve uslove.

"Nikada oni koji su stvarali Kosovo neće reći da su pogrešili“, uvjeren je Vučić.

"Ne rizikujem samo političku karijeru, već svojim govorom rizikovao sam mnogo više. Radio sam to zbog budućnosti Srbije. Naišlo je na još žešće negodovanje. Pošto je tako, vidim da ste zadovoljni kako ste to rešili, ja nisam, ali pošto ne mogu da se izborim ni sa Srbima da traže da nešto dobiju, a kamoli sa vama 'rešavajte kako mislite"', rekao je on.

Vučić je kazao da mu je lično važno da u istoriju uđe da smo u jednom trenutku mogli da imamo nešto.

"Plašim se da ćemo zbog svega što postoji na Zapadu i u Srbiji ostati bez bilo čega na nesreću moju i našeg naroda, ali to neće biti moja odgovoronst. Dao sam sve od sebe. Pet godina se borio da popravim položaj Srbije", jasan je Vučić.

Kazao je da neće da reaguju na stvaranje "velike Albanije", dodajući da na Kosovu, sem na institucijama nema kosovske zastave, već samo albanske.

"I mene su dočekivali na putevima sa albanskim zastavama. To je kao neka novost pa će da se iznenade? Ja se osmehnem i nastavim da se borim za Srbiju", kazao je Vučić.