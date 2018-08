Vučić: Nemačka nas je već razgraničila priznanjem Kosova

BEOGRAD - Nemačka nas je već "razgraničila" onog trenutka kada je priznala celovito, suvereno i nedeljivo Kosovo, rekao je danas predsjednik Srbije Aleksandar Vučić u odgovoru na pitanje kako vidi stav kancelarke Angele Merkel da nema promjene granica na Balkanu.

Vučić je izrazio čuđenje što je dio javnosti izjavu Merkel shvatio kao neku novu poruku.

"Šta znači to što je Merkel rekla? To što je rekla znači samo da nas je ona već 'razgraničila' tako što je celo Kosovo nezavisna država", rekao je Vučić i dodao da to ljudi treba da imaju na umu.

"Oni koji su raduju njenoj izjavi treba da znaju da je za Merkel, kao i za ceo svet, sa malim izuzecima, da svi oni smatraju Kosovo i Metohiju celovitom, suverenom i nedeljivom teritorijom i da ta teritorija pripada Albancima", dodao je i ukazao da samo iz našeg ugla postoji pitanje - čije je Kosovo?

"Iz njihovog ugla je to zavrsen stvar", rekao je Vučić.

Predsjednik Srbije kritikovao je izjave pojedinih opozicionih političara da predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku treba zabraniti ulazak u Srbiju zbog njegovih izjava o Kosovu i Metohiji.

"Predsedniku Republike Srpske, najveći opozicioni savez da zabrani ulaz u Srbiju? Da se zabrani ulaz predsedniku Republike Srpske u Srbiju zato što je rekao istinu u oči, a još vam nije rekao da ste svemu tome vi doprineli", istakao je Vučić, podsjećajući na pogrešne odluke prethodne vlasti u vezi sa Kosovom i Metohijom.

Vučić je novinarima u Beogradu, nakon posjete Vojnotehničkom institutu, rekao da nije saglasan uvijek sa Dodikom o svakom pitanju, ali da postoji neka vrsta internog dogovora da nikada ne idu sa različitim stavovima i bilo kakvim teškim riječima između Srbije i Srpske.