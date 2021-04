Vučić: Nemojte ni da sanjate da će Srbija priznati Kosovo

NOVI SAD - Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je danas Vjosi Osmani i privremenim prištinskim vlastima da ni ne sanjaju da bi Srbija mogla priznati nezavisnost Kosova.

Vučić je tako odgovorio na pitanje da prokomentariše objavu Osmani da iza svih non pejpera stoji Srbija, uz konstataciju da je to neistina i laž.

"Ako se oni sada nadaju da bi Srbija prihvatila takvo priznanje Kosova poručio bih da ne sanjaju, a kamoli da Srbija stoji iza takvo nečeg", rekao je on.

Kazao je da, pošto uvijek i iza svega vide njega i Srbiju, te da on, da nije dobio pitanje, ne bi ni prokomentarisao objavu Osmani.

"Vidim da čitav dan slave što ih je Netfliks stavio na njihovu listu država. Netfliks vas je stavio na tu listu, šta će vam Un i Interpol. Gledajte filmove, šutirajte loptu", poručio je Vučić.

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je veoma iznenađen načinom na koji je sastavljen non pejper, ali da, ipak, nije dobar za našu zemlju, iako je je mnogo bolji i više nudi od Ahtisarijevog plana, on je po njegovim riječima dokaz da će pritisci na Srbiju biti sve već.

"Ta pojava non pejpera znači da će pritisci na Srbiju biti sve veći i da se bližimo konačnim pristiscima u kome mora da dođe do nekog rešenja ili do proglašenja krivca", rekao je Vučić odgovarajući na pitanje novinara koliko je pojava non pejpera opasna za Srbiju.