Vučić: Nestali novinar je pronađen, živ i zdrav

BEOGRAD - Nestali novinar Stefan Cvetković je pronađen i dobro je, saopštio je na konferenciji za medije predsjednik Srbije Aleksandar Vučić.

"Cvetković je u našim rukama, živ i zdrav, a trenutno na ispitivanju u policiji, jer ima puno informacija da podeli", rekao je Vučić.

Stefan Cvetković pronađen je danas u ranim poslijepodnevnim satima, bez bilo kakvih povreda, a detalji slučaja biće poznati narednih dana.

Kako je rekao, ponosan je na bezbjednosne snage, ali ističe da "Cvetković ima mnogo toga da objasni".

"Čestitam svim pripadnicima policije, niko od nas gotovo da nije spavao. Šta se sve dogodilo, imaćete dovoljno vremena da čujete. Odmah smo posumnjali u onu verziju koja se pojavila u mnogim medijima. Mi smo posumnjali jer nikakvih tragova borbe nije bilo. Takođe smo vidjeli da je ostavljen sat koji je plastični, mnogo jeftiniji od sata koji je Cvetković nosio nekoliko dana ranije. Nikavih tragova borbe, kočenja nema. Psi tragači nisu nanjušili krv, žandarmi i ronioci nisu našli ništa"“, dodao je Vučić.

On je naveo da je Cvetković nađen u prepodnevnim satima u širem reonu Bele Crkve.

"U vrlo dobrom je stanju. On je izneo neke svoje tvrdnje. Da li su istinite ili ne, naši bezbednosni organi sumnjaju u te tvrdnje, ali mi ćemo posmatrati kao da je istina to što je rekao"“, naveo je on.

Vučić je takođe istakao da je saslušano više desetina lica, da je pregledano više snimaka nadzornih kamera, a naveo je i da nijedan snimak nije procurio u medije.

"Radili smo dan i noć, čitali mejlove, telefonske pozive, 18 poziva sa Prištinom smo dešifrovali i ko zna koliko sa nekim drugim teritorijama... Sve su uvezali, poslali onoliki broj ljudi u traganje, jer smo pretpostavlali da mu se ništa nije dogodilo. A za ovo drugo što on priča... O tom potom" .

Vučić navodi da je Cvetković u rukama policije, da je živ, zdrav i bez ikakvih povreda.

“Ovo je država čiji bezbednosni organi znaju svoj posao i to je ono što mnogima smeta. Srbija je demokratska zemlja, snažnih demokratskih institucija i bezbednosnih snaga“, poručio je Vučić.