Vučić: Nijedan Albanac neće prihvatiti široku autonomiju za KiM

BEOGRAD - Kompromisno rješenje na KiM je jedino moguće rješenje i ako me pitate šta je kompromis - to ne znam da vam kažem, ali znam da svi zajedno do kompromisa moramo da dođemo, poručio je danas predshednik Srbije Aleksandar Vučić u Skupštini Srbije.

Vučić je naglasio da ako ne Srbija dođe do kompromisnog rješenja da će problem KiM ostaviti budućim generacijama.

"Kada čujem političare kada kažu - ponudićemo Albancima široku autonomiju. Pa nijedan Albanac to neće da čuje, nemojte sebe da zavaravamo i lažemo, jer ne postoji nijedan Albanac koji to hoće da prihvati. Čujem onda kako mi to možemo da im damo... Mali smo mi da možemo nešto da određujemo Francuskoj, Nemačkoj i drugim zemljama, ali smo dovolno veliki da možemo da sebe štitimo od poniženja", istakao je Vučić.

Kaže da to veliki nisu razumjeli, kao ni Priština i Aljbin Kurti koji mu je rekao u Briselu 10 puta kako je Bajden rekao da mora da dođe do međusobnog priznanja.

Predsjednik Srbije naglasio je da je izdržao pritisak kada je bio u Bijeloj kući i imao hrabrosti da odbije kada su mu to tada tražili i da sada Kurti misli da može na to da ga natjera.