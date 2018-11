Vučić: Nikad niko nije pokorio Srbiju, pa neće ni danas

​NOVI SAD - Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je danas u Novom Sadu, na svečanosti povodom 100. godišnjice prisajedinjenja Vojvodine Srbiji, da Srbiju niko nikada nije uspio da pokori i da to neće uspjeti ni oni koji to danas pokušavaju.

Obraćajući se okupljenima, on je rekao: "Osetili ste da je Srbija danas pritisnuta sa različitih strana,da su razne ptice crne boje krenule da zobaju sve što stignu o našoj lepoj Srbiji, a ja, uz poštovanje velikom i starom našem kralju, samo jednu rečenicu da kažem - Srbija zna svoju snagu i znamo da nismo najveći, ni među najvećima ali znamo da Srbiju nikad niko nije uspeo da pokori, neće ni oni koji to danas pokušavaju".

Vučić se zahvalio građanima na odlučnosti da budu uz svoju državu, svoj narod i što znaju da od Srbije nema ništa preče.

Takođe je poručio da "nikada nikome, do Srbiji, Vojvodina neće pripadati".

On se zahvalio građanima što su se okupili i pored kiše, rekavši da je prije tačno sto godina, na isti dan padala kiša, i da je sto narednih godina zagarantovano i nikada nikome drugom do Srbije neće pripadati Vojvodina.

"Došli ste zato što ste osetili da je Srbija danas pritisnuta sa različitih strana. Da su razne ptice crne boje krenule da zobaju sve što stignu po našoj lepoj Srbiji", istakao je on.

Zahvalio se građanima na odlučnosti da budu uz svoju državu i da znaju da nema ništa preče od Srbije.

Svoj govor počeo je „dobrodošao kući stari naš kralju, izvini jer nam je trebalo 84 godine da shvaimo da si pobedio“.

Vučić je ukazao da je Novi sad odluku o podizanju baš takvog spomenika doneo 1934. godine, a da je tek danas podignut, što je bruka koja ide na račun svih nas.

„Tebi stari naš kralju evo konačno i ova čast, njen delić koji si zasluzio. Imali smo vladare koji su činili i dobro i loše, koji su učili, koji su uvodili zeleznicu, dizali škole, ali samo uz jednog ide sveta reč „sloboda“, naglasio je on.

Vučić je podsjetio da je kralj petar vjerovao u slobodu još kao 20-ogodišnak kada je preveo esej Stujarta Milera o slobodi.

Tako je i živio i kao oficir francuske legije stranaca, ustanik u Hercegovini, izgbjeglica, naš kralj, jedini u istorii što je pješke i u volovskoj zaprezi prošao dug put preko Albanije do Soluna da bismo došli kući do slobode, naglasio je on.

"Ta sloboda za koju se borio čestito i izborio je kamen temeljac moderne srpske države. Sloboda koju ste izvojevali danas dobro razumemo kao našu šansu na život koju nemamo pravo da propustimo. Danas na slobodnom komadu zemlje poručujemo da ćemo se boriti da svojim trudom promenimo lice Srbije. Radićemo i borićemo se za svaki novi put, modernu fabriku, nova znanja, veštine, život dostojan potomaka ljudi koji sa tobom izborili slobodu. Znajući da nastavljamo tu svetu nit koju ste ostavili", rekao je on.

"Sa ljubavlju, žarom i entuzijazmom gradićemo Sbriju koja istovetno brine o svim građanima Sbrije. Borićemo se za Srbiju koja ima hrabrost da traži nova rešenja za stare probleme, ne dozvoljavajući da se odrekne onoga što joj je duša i identitet", poručio je Vučić.