Vučić: Niko nam ne garantuje da neće biti pokušaja nasilnog oduzimanja Kosova

BEOGRAD - Predsjednik Srbije, Aleksandar Vučić, očekuje nastavak dijaloga ili, kako je rekao, novog tipa dijaloga, o normalizaciji odnosa sa Prištinom do kraja juna, ali svakako ne 27. i 28. juna, jer je u ta dva dana planirana promocija vojnika u Kragujevcu i otvaranje Narodnog muzeja Srbije u Beogradu.

"To mi je važnije od svega drugog, tako da svakako neću biti u Briselu u ta dva dana. Zato neka oni odluče koji će to datum biti, a ja sam spreman da razgovaram, uz pre svega traženje poštovanja Briselskog sporazuma, s tim da i druga stranaka ispuni svoje obaveze", rekao je Vučić novinarima.

Na pitanje da li postoji "američki papir", Vučić je rekao da je bolje da novinari o tome razmisle sami.

"Ja bolje da ne odgovaram. Mislim da svi znaju šta je tačan odgovor, bez obzira na to šta ko govori. Da li su bilo čije ideje na bilo koji način iskazane za Srbiju. Nisu", rekao je Vučić.

Vučić je istakao da mu je noćna mora pitanje šta delati ako Albanci krenu na sjever Kosova uz logističku podršku "zna se već koga".

"Ako reagujemo, gasimo ili ugrožavamo budućnost djece. I šta je najbolji izbor za Srbiju? Najlakše mi je da danas opsujem sve njih i kažem im šta mislim o njima. Ali moj posao je da brinem o zemlji, sačuvam narod na svojim ognjištima, a ne da to izgubim. Ne smijemo dozvoliti da se stvori ni lažni povod za napad", kaže predsjednik.

Ključno je, prema Vučiću, da je nama u interesu da se pitanje Kosova mirno riješi.

"Nema toga koji može da nam garantuje da neće pokušati da nasilno zauzmu sever Kosova. Moje pitanje je - šta ćemo da radimo? Čime ćemo da se branimo? Ja hoću da narod to zna. Šta mislite što su posle onoga sa Markom Ðurićem održali 12 vežbi sa kosovskim snagama bezbednosti. Šta mislite zašto?", zapitao je, ističući da se nije uplašio, ali...

"Da li verujete da u naredih pet godina Albanci neće pokušati da zauzmu sever? Znao sam da neće ispunjavati Briselski sporazum....Da ima garancije - nema problema, neka traje koliko hoće. Ali, onda ništa od evropske perspektive. Ali, ukoliko oni to prekinu i dovedu nas pred svršen čin, pitam se koja je dobra odluka..", rekao je Vučić.

Upitan šta će Srbija učiniti ukoliko se nastave napadi na Srbe na KiM, kao što je to slučaj posljednjih dana, Vučić je, opširno j šta se u južnoj srpskoj pokrajini dešavalo od 2001. i 2002, istakao da je odgovor kratak i jasan, ali da će on o tome govoriti opširno.

"Vi danas na Kosovu i Metohiji vidite koordinisane, osmišljene isplanirane i namerne napade na srpski živalj na KiM. To nisu slučajni napadi, to nisu incidenti. To da da nisu etnički motivisani, a napadnate sveštenika u odori i njegovu malu decu, na to ne možete da se ne nasmejete cinično ili bilo šta drugo... Možete da kažete samo žao mi je ovo užas", rekao je Vučić.

Pitanje Kosova je najteže pitanje i najodgovornije pitanje, koje oslikava sve naše, ali i njegove brige, dodao je.

"Daću vam odgovor zašto je to tako, najkraći, ali će trajati duže...", rekao je Vučić.

"2001, 2002, u ekstazi otvaranja prema svetu gde je bilo mnogo dobrih stvari, poneke i loše, živeli smo u uverenju kako je Zapad sve što nam je radio, radio ne protiv nas, nego protiv Miloševića. Uveravali su nas da će se prvo rešavati standardi na Kosovu pa onda status. Onda smo posle 2003. i ubistva premijera Srbije imali još veće napade na Srbe na Kosovu, učestale lakše napade. Onda se dogodio mart 2004. Pogrom na Kosovu, paljenje, rušenje i proterivanje Srba s Kosova", objasnio je Vučić.

Prema njegovoj ocjeni, to je bio način da se sa standarda pređe na status.

"Svima je postalo jasno da Albanci ni u narednih 50 godina neće ispuniti standarde. To su do sada pokazali više puta, kao i to da rade pod direktnom kapom jedne ili više zapadnih sila. Oni su tada pokazali - evo šta može da se desi ako nam ne date ono što hoćemo. Sve je to uvod u samoproklamovanu nezavisnosti 2008. i užasno nereagovanje tadašnje vlasti i užas nereakcije međunarodne zajednice", ističe Vučić.

On je objasnio da je sve to ispričao kako bi građani Srbije shvatili da se slično dešava i danas, kada je sve veći broj pojedinačnih incidenata na Kosovu u kojima se napadaju Srbi

"To su iskoordinisani i isplanirani napadi na Srbe. To nije slučajno, uopšte. Ne možete reči da nije etnički motivisan napad ako napadnete sveštenika i decu", rekao je on.

"Na sve to, Evropa je ćutala. Da budem fer, odlično je reagovao američki predstavnik na Kosovu koji je te napade nazvao pravim imenom", dodaje Vučić.