Vučić: Nisam glorifikovao Miloševića, prave se da nisu čuli

BEOGRAD-- Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da su mnogi “falsifikovali“ njegov govor koji je održao u nedjelju u Kosovskoj Mitrovici.

Vučić je na konferenciji održanoj sa američkim senatorom Ronom Džonsonom, povodom dijela govora koji se odnosio na Slobodana Miloševića, a koji je izazvao burne reakcije prije svega u Hrvatskoj, rekao da “neki jesu slušali, neki nisu, a neki se prave da nisu čuli“.

“Govorio sam o budućnosti, o neophodnosti uspostavljanja dobrih odnosa Srba i Albanaca. Bukvalno su neki falsifikovali ili se prave da nisu čuli. Za Miloševića sam rekao da je imao najveću podršku, da je bio veliki lider, ali da su rezultati njegove vladavine za Srbe bili veoma loši. Samo što su mnogi ispustili taj drugi deo rečenice“, rekao je Vučić.

Kako kaže, nije želio da napada Miloševića “za ono za šta su ga napadali drugi“.

“Ono što sam rekao juče nije glorifikacija, već naprotiv ozbiljna i odgovorna kritika politike koju smo vodili i to je svako razumeo. Zato sam rekao da je nama važno da ne gajimo kult grobova, da ne gajimo kult prošlosti, već budućnosti, a to što su neki to iskoristili samo govori da nisu spremni da se suoče sa prošlošću, da vode odgovornu politiku“, naveo ja on.

Odgovarajući na pitanja novinara o postizanju sporazuma Beograda i Prištine, Vučić je rekao:

"Mislim da nema rešenja ni bez SAD, ni bez Nemačke ni bez Rusije. Bilo kakav sporazum je veoma teško, užasno teško, gotovo nemoguće postići, ali treba da damo sve od sebe. Ako bi se tako nešto kojim slučajem dogodilo onda bi bilo veoma važno da sve velike sile to podrže. Mislim da velike siile pre svega treba da podstaknu razgovore".

Da podsjetimo, Vučić se sastao sa senatorom Džonsonom.

Vučić je rekao da je senator Džonson "uvek želio da čuje šta Srbi imaju da kažu i zalagao se za mir na Balkanu i trudio se da svojim autoritetom, znanjem i prisustvom doprinese stvaranju kompromisnog rješenja između Srba i Albanaca, Beograda i Prištine".