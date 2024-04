Vučić: Nisam optimističan po pitanju rezolucije o Srebrenici

NJUJORK - Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas u Njujorku da je tokom današnjih razgovora sa zemljama azijsko-pacifičkog regiona objasnio sve razloge zbog čega je Srbija protiv usvajanja rezolucije o Srebrenici i da su mnoge zemlje to razumjele i govorile da bi trebalo da se usaglase stavovi, ali da odlaganje ne zavisi od Srbije.

"Nastavićemo borbu, ima rezultata ali je teško, mali smo za najmoćnije sile, ali istinu ne možete da pobedite silom i za nas to znači", rekao je Vučić, prenosi Tanjug.

On je rekao i da nije optimističan po pitanju toga da će uspjeti da spriječi izglasavanje Rezolucije o Srebrenici, ali da ga to neće spriječiti da nastavi da se bori.

"Znao sam to od početka, da je to gotovo nemoguća misija, ali to ne znači da smete da se ne borite. Ono što vi čuvate i branite i ono na šta ste se zakleli svom narodu i građanima, to je svetinja i za nas najvažnije, a ne strah pred silom i snagom onih koji su mnogo veći i jači on nas", rekao je Vučić u izjavi novinarima u Njujorku gdje je prisustvovao sjednici Savjeta bezbjednosti UN o Kosovu.

On je naglasio da su sa svima razgovarali i objasnili situaciju.

"Ja moram da vam kažem da u svim grupama postoji ogromna rezervisanost prema postupku i mnogi naši prijatelji iz islamskih zemalja, čak i kada glasaju za, nije im drago, jer im je jasno da povređuju prijatelja", rekao je Vučić i dodao i da su i po tom pitanju mnogo toga uradili i podigli ugled Srbije.

"Vidimo da je na male zemlje pritisak uočljiviji i snažniji. Mi smi mali i nije lako da se tome suprotstavimo. Veliki smo posao uradili u UN. Imali smo sastanak sa predstavnikom Brazila, sada sa Guterešom, sa specijalnim savetnikom UN za pitanje genocida, sa još pet, šest evropskih zemalja koje bar možemo da pitamo da ne budu protiv nas", rekao je Vučić novinarima.

