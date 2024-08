Vučić: Nisam pričao sa Putinom dve i po godine

PRAG - Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je danas na panelu Pridruživanje Zapadnog Balkana EU” na Globalnom bezbjednosnom forumu ”GLOBSEC 2024" u Pragu da sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom nije razgovarao dvije i po godine, i da Srbija nije na dvije strane, već da je na putu ka EU, ali da ima tradicionalno dobre veze sa Rusijom.

Odgovarajući na pitanje kakav odnos ima sa ruskim predsjednikom, rekao je da sa njim nije pričao dvije i po godine, od kako je počeo rat, za razliku od nekih drugih evropskih lidera.

"Mnogi su pričali sa njim telefonom, posećivali ga, pričali sa njim širom sveta. Ne mislim na (Viktora) Orbana, mislim na mnoge lidere. Na mnoge evropske lidere, ja nisam pričao sa njim. Ali, kao što vidite, vi iz nekog razloga ste hteli da naglasite da ja radim nešto što ne rade drugi evropski lideri", rekao je Vučić.

On je istakao da ne postoje "dve strane", već da je Srbija na putu ka Evropskoj uniji.

"Mi imamo tradicionalno vrlo dobre veze sa Rusijom, i to ne krijem i toga se ne stidim. To je uvek bio slučaj između Srba i Rusa. I mi smo jedina zemlja u Evropi koja nije nametnula sankcije Rusiji. I kao što možete videti, ja se ne bojim da to otvoreno kažem", rekao je predsjednik Srbije.

Sa druge strane, kako je istakao Vučić, Srbija je osudila rusku agresiju na Ukrajinu nekoliko puta na sastancima OEBS-a, u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija.

" Kad pričamo o humanitarnoj pomoći Ukrajini, vi ste zapravo upravo pokazali da se sve svodi na društvene mreže, novinare, novine i propagandu. Ako analiziramo ko je pomogao Ukrajini humanitarnom pomoći sa svim drugim aspektima, aspektima da kažemo sa Zapadnog Balkana. Odaberite sve, svih pet, odnosno četiri zemlje i jedan entitet, svi oni zajedno su do sada Ukrajini dali 20 puta manje pomoći od male Srbije. I ne pitajte sad mene, pitajte Ukrajince. Ako se sve uvek svodi na to da neko voli ili mrzi Vučića, ili Orbana ili nekog drugog, a da ne pričamo o činjenicama, onda nismo na dobrom putu", rekao je Vučić.

Vučić se osvrnuo i na sastanak sa predsjednicom Evropske komisije Ursulom fon der Lajen i rekao da je imao sjajne razgovore sa njom.

"Verujem da mi bolje ispunjavamo ovu agendu razvoja i reforme, bolje od mnogih drugih. Pričali smo o različitim pitanjima, našli smo zajednički imenitelj sa gospođom predsednicom i verujem da, iako naravno ne znam ništa o ovim birokratskim pitanjima, klasterima, poglavljima, verujem da ćemo biti u prilici da otvorimo neke klastere pre kraja godine", rekao je predsednik.

On je dodao da se u Evropi niko ne slaže sa njim po pitanju ne uvođenja sankcija Rusiji, ali da razumiju njegov stav.

"Zato što sam iskren i pošten čovek, nikoga ne lažem i uvek govorim kakav je stav Srbije", dodao je Vučić, piše Tanjug.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.