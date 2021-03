Vučić: Nisam pucao po Sarajevu, slušao sam te gluposti

SARAJEVO - Nisam pucao po Sarajevu, ali sam bio na Palama, radio svoj posao i sve sam te gluposti slučao. Vi pričate o meni kao o nekom agresoru, a u tom ratu su kuće Vučića spaljene, a nisu nikome ništa nažao učinili, rekao je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić u intervjuu za sarajevsku televiziju "Face".

Na provokativno pitanje voditelja da li je pucao Sarajevu, Vučić je odgovorio direktno.

"Nisam pucao, ali sam bio na Palama, radio svoj posao i sve sam te gluposti slušao i ne odgovaram na to, jer zlonamernim ljudima nikada nećete ništa dokazati, a neću i ne volim da se pravdam! Znaju to svi, znate to i Vi inače bi do sada nešto pokazali.Pustite te priče! U Beogradu ne mogu da me pobede, jer žive u ’96. i ’97! Daj ljudi, okrenite se budućnosti, razmišljajte o onome što vam je posao. pokmažite strasti za posao, za puteve, za pruge... Uradite nešto. To je potrebno BiH, to je potrebno nama, to je potrebno svima nama zajedno", rekao je Vučić.

Govoreći o donaciji vakcina Bosni i Hercegovini, Vučić je naveo da to ne smatra svojom političkom pobjedom niti političkim porazom vlasti u BiH.

"Ja ne mislim a je to poraz bilo koga ovde, ja mislim da je to poraz svih nas, zato što se mi nismo udružili i mi nismo znali zajednički da delujemo, zato što nam je bilo važnije svako od nas da ode na neka druga mesta i da nešto tražimo umesto da sednemo i da se sami dogovaramo i da verujemo jedni drugima", rekao je Vučić.