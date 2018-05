Vučić: Nisam spreman da Kosovo predam "nizašta"

BEOGRAD - Predsjednik Srbije Aleksandar Vucić poručio je da nije spreman da Kosovo preda “nizašta”, ali zna da kakvo god rješenje da bude, to će, kako kaže, biti njegov kraj u politici, jer mu Srbi nikada neće oprostiti svoju bolju budućnost.

“Srbi su takvi. Srbi mi nikada neće oprostiti svoju bolju budućnost i mir. Dakle, u Srbiji se slave samo porazi i ratovi”, rekao je Vučić u intervjuu za "Kurir".

Upitan zašto tako misli, predsjednik Vucicć kaže da će to biti tako, jer zna Srbe.

“Evo već vam treći put govorim da sam ja čovek koji je pokazao da najbolje poznaje Srbe. Mislim da to niko nije pokazao kao ja. A kog smo mi to slavili ko nam je obezbedio i sačuvao mir? A kog smo to slavili ko nam je obezbedio muzeje, pozorišta...”, zapitao je.

Na Vidovdan, 28. juna, će, najavio je, otvoriti Narodni muzej, između ostalog, te ponovo zapitao kog smo mi to poštovli.

“Ne, poštovali smo samo one koji su bili ratne vojskovođe i nikoga više. Sasvim sam siguran da za bilo kakvu odluku o Kosovu neću imati ni razumevanja niti većinsku podršku našeg naroda, ali siguran sam da ću za to imati drugačije sagledavanje u budućnosti i drugačije sagledavanje kroz istoriju - moje uloge i onoga što je moglo i trebalo da se uradi. I ako mislite da sam spreman sutra da im kažem: ''Evo vam nezavisno Kosovo nizašta, nisam spreman''”, rekao je Vučić.

Rješenju za Kosovo se nada, ali prethodno, kaže, želi da vidi šta je to što Srbija može da dobije “i teritorijalno i u pogledu svega drugog”.

Ukupnu situaciju, međutim, ocjenjuje “veoma teškom i ističe da je Srbija u, kako kaže, “užasno teškoj situaciji”.

“Kad od sveta dobijemo ponudu koja će biti za nijansu bolja nego do sada, to će biti uspeh. A mi ćemo i dalje da budemo nezadovoljni. Zato što Kosovo svako nosi u svom srcu”, kaže Vučić.

Ističe da treba biti realan i sagledati koliko smo doprinijeli svojim porazima.

“I moramo to dobro da razumemo i da razumemo da neće biti srećni ni sa jednim rešenjem. I s najboljim mogućim rešenjem o kojem možemo da sanjamo bićemo nezadovoljni jer smo nerealni i zato što nismo naučili naš narod da shvati u kojoj smo poziciji dobili Srbiju”.

Objašnjavajući šta je realnost, Vučić kaže da je to činjenica da u Ðakovici, Uroševcu, Peći, Prištini, Klini... nema Srba, da u Prizrenu ima Srba onoliko koliko ih je vezanih za srpsku crkvu, a u Gnjilanu 40-50 porodica.

Upitan da li želi da kaže šta će nam teritorija, ako nema ljudi, predsjednik napominje da “mi tamo ne kontrolišemo ni teritoriju”.

“Moramo da razumemo kakvo je stanje. Neću da pričam o svim nepravdama koje nam je svet naneo, zato što hoću da razgovaram s našim narodom. Neću da razgovaram o svim dvostrukim standardima i lažima koje su nam iz sveta dolazile i koje nam i danas dolaze. Da za Albance važi sve ono što za Srbe ne važi. I to je sve tačno”, naveo je.

Sa žaljenjem konstatuje da je loša slika o Srbima u svijetu i još jedan od rezultata naše loše politike i 2004. i 2008. i posebno ono što ničim nije iznuđeno sem arogancijom i bahatoću.

Podsjetio je da već 2008. imamo nezavisno Kosovo, a da smo, kako je naveo, sami stavili pečat i vosak na nezavisnost KiM 2011, i pravimo se kao da se ništa nije dogodilo.

“Mi smo sada snažnijom politikom uspeli da se izborimo da se vratimo na teren koji je bio zaključan za nas. Nije bio zatvoren, već zaključan”, kazao je predsednik.

Upitan jesmo li ga otključali, kaže, da smo “negde na terenu”, ali nam je pozicija veoma loša.

Govoreći sportskim riječnikom, Vučić kaže da je “rezultat na semaforu loš”.

Na terenu smo, kaže, i dodaje “vratili smo se nekako”.

Ponovio je da će do potpune normalizacije odnosa sa Prištinom, odnosno potpisivanja pravno obavezujućeg sporazuma doći u narednih šest mjeseci do godinu dana, a na pitanje da li će to vrijeme biti dovoljno da Beograd popravi svoju poziciju, predsjednik Vučić odgovara negativno.

“Ma nije. Nije. I neće biti znatno popravljena. Ali ono malo što, imamo, ono malo parče kao u američkom fudbalu, to malo parče terena koje držimo da zadržimo za sebe. Da prosto imamo nešto čime bismo garantovali bezbednost i sigurnost Srbima na KiM, da brinemo o državno-pravnim interesima Srbije, što mnogi zaboravljaju da kažu jer se uvek dodvoravaju strancima”, naveo je.

A na pitanje da li državno pravni intere Srbije znači da neda Kosovu stolicu u UN, Vučić kaže da je pitanje šta to znači.

“Pa to šta znači, to je pitanje. Postoje razne varijante. Da vidimo šta je to što će Srbija i Srbi da dobiju. To je stvar razgovora”, naveo je i istakao da ne želi da razgovara o tome šta bi za njega bilo prihvatljivo rešenje.

O tome, napominje, ne želi da govori javno, jer onda ne bih pregovarao ni sa kim.

“Mislio sam da govorim, jer se toga ne stidim, i to bih lako objasnio srpskom narodu i svako pametan i normalan bi to dobro razumeo, ali ne mogu da izlazim sa tim zato što bih time oslabio međunarodno-pravnu poziciju Srbije pred razgovore i pregovore. I to ljudi treba da razumeju”, naveo je.

Precizirajući zašto misli da ljudi to ne razumiju, predsjednik konstatuje da kod svih nas postoji jedan licemjeran odnos.

“To vam je poput priče ''došli su gosti u kafanu, napili se, najeli, došli drugi gosti, porazbijali sve po kafani, došli treći i napravili još neku štetu, a onda ušao neko četvrti ni kriv ni dužan pred ponoć, naručio da nešto popije i onda mu stigao račun i faktura za sve pijance i razbojnike koji su bili pre njega. I šta da radite, morate da platite''”, primijetio je slikovito i istakao:

“A bolje je da taj račun platite nego da sebe dovodite u situaciju da budete u zatvoru, da budete izlovani od međunarodne zajednice i, ono što je Duško Kovačević precizno rekao - Srbija sebi ne sme i ne može da dozvoli bilo kakav ratni sukob. Dakle, mi moramo da uradimo sve da bilo kakav sukob izbegnemo, apsolutno sve. Jer Srbija to ne bi preživela”.

Na opasku zar nije dovoljno iskustvo 90-tih da mi tu riječ više ne pominje, a mi to stalno činimo, Vučić ukazuje da on to čini samo kada je upitanju “potrebe da se to po svaku cenu izbegne”.

Uvijek, kaže, govori o miru i stabilnosti na svakom mjestu i na svakom koraku.

Za razliku od politika koje su vodili njegovi prethodnici Boris Tadić i Vojislav Koštunica, Vučić kaže da je njegova politika racionalna i da štiti nezavisnu politiku Srbije.

Na pitanje šta su oni radili, Vučić kaže: “Sami razmislite”.

Dodaje da je sa Tadićem razovarao o tome, te da je on uvijek govorio da su neki drugi iz njegove tadašnje stranke krivi poput Jeremića.

Ne želi, ističe, da kritikuje ni jednog ni drugog, već želi da kaže kako je međunarodna zajednica lukavo postupila.

“Čekali su 2008. godinu, pravi momenat. Bila je politika standardi pre statusa. A onda se dogodilo idemo na status pre standarda. Zašto? Zato što je njima tako odgovaralo i zato što su videli da je Srbija slaba, podeljena na dva dela, deo vlasti koja je pripadala Koštunici, deo Borisu Tadiću koju se morili svađali i tukli međusobno, onda je međunarodna zajednica stala na Tadićevu stranu, nemoj da se mešaš oko Kosova, ti ostaješ na vlasti. Danas je Srbija snažnija i jača”, zaključio je predsednik Vučić.