Vučić: Nismo stigli do vrha eskalacije, Kurti neće stati

BEOGRAD - Nismo stigli do vrha eskalacije kada je u pitanju Kosovo i Metohija, rekao je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić.

"Kurti neće stati. On neće Zajednicu srpskih opština, ni ovakvu, ni onakvu, neće nikakvu. Ne želi da prihvati nijedan od principa koji je dogovoren 2015. godine. On želi da nas uvuče u rat zato što želi da bude ratni lider. Riječ je o ekstremisti, anarhisti, koji to želi u svojoj biografiji. On zna da nije dovoljno što to želi on, već želi da nas uvuče u sukob sa NATO", kazao je Vučić gostujući na TV Pink.

Vučić tvrdi da su u Prištini zadovoljni što je Kforu stiglo pojačanje iz Turske.

"Turci su ozbiljno naoružali kosovske snage, koje ne smiju da postoje po međunarodnom pravu, ali baš briga i Turke i Zapad za međunarodno pravo. Turci su im dali protivtenkovske rakete, Barjaktare, vučene haubice. To sve danas ima KBS. Barjaktare nisu do sada podizali, nije im dao NATO. Oni imaju termovizijsku optiku, sa velikim dometom, i mi moramo biti veoma oprezni, i da imamo adekvatna sredstva ukoliko naš narod bude ugrožen", rekao je Vučić.

Srbija je odbila da kupi turske "bajraktare" jer su ih prodali Prištini, kaže Vučić. Za pet meseci stiže nam do 1.000 dronova kamikaza koje smo naručili na Bliskom istoku, da odvratimo potencijalnog agresora, kaže predsjednik Srbije.

"Mnogi pitaju zašto vojska ne ulazi na KiM, šta ustvari ti ljudi žele. Hoćete vi da idete dole. Ali to nije da prošetate do Autokomande, i da držite lažne patriotske govore. A tada to nećete. Hoćete da to radi profesionalna vojska. A kada bi prvi vojnici stigli u kovčezima, onda bi vikali to nije naš rat. Mi moramo da pazimo, i da brinemo o tome šta će reći i Zapad i Istok. Niko u zemlji se nije zapitao kako to da su zapadnjaci promijenili stav. Ne vjerujem im ni ja iskreno. Ali šta ustvari hoćete", rekao je Vučić.