Vučić: Očekuje nas težak posao sa "Rio Tintom"

​PODRINJE - Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da Srbiju očekuje težak posao sa "Rio Tintom".

Vučić je, na pitanje novinara da li je zadovoljan kako su protekli petodnevni boravak u Podrinju i razgovori sa građanima, posebno o rudarenju litijuma, istakao da je važno da su ljudi vidjeli da je državi stalo do njihovog zdravlja, čiste vode, prirode, osiguranih deponija.

"Mi smo pokazali da smo u stanju da čujemo, da saslušamo i nikakav mi problem nije. I nije bilo uvreda, bog zna kakvih. Bilo je neslaganja, ne baš lepih reči, ali to je politika i to je nešto što je potpuno normalno. I nama su dve godine još potrebne da dođemo do rešenja, najmanje. Polako bavićemo se time", rekao je Vučić.

Predsjednik Srbije je ocijenio da Srbiju sa "Rio Tintom" očekuje težak posao, prenosi RTS.

"Čeka nas mnogo, mnogo, mnogo obaranja ruku sa njima, a da li će i kako to sve ići, videćemo u naredne dve godine. Pa polako. Nisam ja tu da poverujem ili ne verujem. Ne interesuje me to", rekao je Vučić novinarima.

Naše je da kao država, dodao je, uradimo sve što možemo, "napravimo najbolji mogući nadzor, da kontrolišemo sve i da možemo mi ljudima da kažemo da li će nešto da bude sigurno ili ne".

"Ako mi ne budemo mogli da kažemo da je nešto sigurno, nećemo reći. Ako budemo mogli da kažemo, onda će to da bude sigurno", poručio je Vučić.

Dodao je da ima mnogo još posla i problema i oko situacije na Kosovu i Metohiji i stalnih provokacija Aljbina Kurtija.

Vučić je juče završio obilazak Podrinja, tokom kojeg je razgovarao s građanima u više mjesta.

