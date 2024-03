Vučić: Očekuje se rezolucija o Srebrenici na dnevnom redu Generalne skupštine UN

BEOGRAD - Po podacima koje dobijamo iz Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, 27. aprila očekuje se da se na dnevnom redu nađe rezolucija o genocidu u Srebrenici, kopredsjedavajući te grupe prijateljstva su Nemačka i Ruanda, tu ćemo imati kolektivni zapad protiv sebe, rekao je Aleksandar Vučić, predsjednik Srbije u svom obraćanju javnosti.

"Pre dva dana je trebalo da bude raspravljano o situaciji koja je proizvedena protivpravnom agresijom na Srbiju komentar je bio, zašto se vi Srbi vraćate u prošlost, a onda su rešili da nas oni vrate unazad. Imamo veliki broj Bošnjaka koji živi u Srbiji. Sve najgore mislim o užasnom zločinu u Srebrenici, ali ovo se donosi iz dva razloga. Jedan od tih da srpski narod bude kažnjen zbog svoje nezavisne politike i da bude pritisnut dodatno zbog KiM, a drugi razlog je da mogu muslimanima da pokažu da nemaju negativan stav prema njima. Opet će kola da se slome nad Srbima", rekao je on i dodao:

"Dan iza toga na osnovu samo jedne neobavezujuće presude tražiće ratnu odštetu od Republike Srbije, što su već najavljivali nekoliko puta. Naše je da jasno kažemo šta je to što se zbiva".

Vučić je istakao da će se Srbija boriti.

"Mali smo, sve ove sile su protiv nas. Borićemo se. Oni moraju da skupe dve trećine, osim ako i po tom pitanju ne budu varali. Biće mnogo uzdržanih svakako. Oni misle da će da imaju 27 "za" iz EU, zato je ovo mnogo teža situacija za nas. Mi moramo da imamo 14 drugih koji će da budu protiv, a ne uzdržani", objasnio je.

Naglasio je da su za Srbiju minimalni izgledi za dobar ishod.

"Nas ovo dovodi u gotovo nemoguću političku situaciju jer se nalazimo na evropskom putu i od toga nismo odustali, ali će nam pozicija biti sve teža i komplikovanija", zaključio je on.

"Gde je Dodik prekršio Dejton u vezi sa imovinom?"

Vučić je rekao da su je prijetnja sankcijama bankama u Republici Srpskoj i zatvaranje računa pojedincima mimo prava i da je to princip rada velikih, te upitao gdje su predsjednik Srpske Milorad Dodik i Republika prekršili Dejtonski sporazum.

"Sitaucija je komplikovana, politički uzavrela i kada govorite u Dejtonskom sporazumu i kada govore da ga Dodik krši, ja bih samo pitao da li je Dodik prekršio Dejtonski sporazum oko imovine ili neko drugi", rekao je Vučić.

On je poručio da mu pokažu član Dejtonskog sporazuma u vezi sa imovinom koji su Dodik ili Srpska prekršili i da će to uskoro da pita Kristijana Šmita, ali i sve druge.

"To je jedno od ključnih pitanja. Nemojte da pričate o duhu i duhovima, nego mi pokažite u pisanoj formi gde to piše? Nećeto to naći. Sve je laž. Kada pet miliona puta ponovite tu laž, ta laž postane istina", rekao je Vučić.

On je naveo da je situacija komplikovana.

"Znate kakve su sanckije sada protiv Srpske. Šta će da radi ministar finansija Zora Vidović? Neće da im ostave nijednu korespodentnu banku. Jesu krivi Dodikovi unučići? Njima su ukinuli račune. Detetu od godinu, dve su računi ukinuti. I za to Dodik kriv?!", rekao je VučiĆ.

Kada vidim kako i u kom smjeru to ide, kaže Vučić, pitaću šta ćemo da radimo za dva mjeseca.

"Šta ćemo kad ukinu sve banke? Kada Poštanskoj štedionici budu rekli - ne možete da radite sa tim i tim entitetom, tim i tim preduzećem zato što su pod sankcijama, a onda mi kažemo - pa dajte nam to napismeno, a oni kažu - nećemo, ali ako budemo videli da vi radite sa njima uvešćemo vam sankcije. To je princip rada. Tako velikani rade. Sve mimo prava", rekao je Vučić.

On je naveo da će pokušati da razgovara i zamoli predsjednika Dodika da nastavi da vodi politiku mira i spuštanja tenzija iako ne mislim da imam pravo na to.

"Mi smo prijatelji, a ne neko ko jedan na drugog možemo da utičemo. Pokušaću iz prijateljskih pobuda, ali to neće promeniti njihov odnos prema njemu. I šta ćemo onda?", rekao je Vučić.

