Vučić: Očekuju da neko pritisne Srbiju i da ona kaže "potpisaćemo"

BEOGRAD - Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da se nada da će EU razumjeti da je Srbija spremna na razgovor i kompromis u dijalogu o Kosovu i Metohiji, ali ne na ultimatum i jednostrane poruke.

Na pitanje da prokomentariše izjavu izaslanika EU za dijalog Beograda i Prištine Miroslava Lajčaka da od njega kao predsednika Srbije očekuje dalekosežnu odluku o KiM, Vučić je rekao da očekuje korektan razgovor s Lajčakom, a od nekih velikih država - pritisak da prihvati ono što se očekuje od njega.

"Ako bilo ko misli da poruka Srbiji 'priznajte Kosovo, a dobićete zauzvrat ništa" i vaš narod će biri izložen progonu kao što je bio 17. marta, u svako vreme kada nije bilo snažnijeg odgovora srpske države, ne moram da govorim šta bi bio i šta jeste odgovor"', kazao je on.

Nada se, takođe, da će EU dobro razumeti da ne može neko da potpiše sporazum u Briselu pod okriljem EU a zatim donosi deklaracije i rezolucije kojima negira sve, a tako i ZSO, i kaže da Srbija treba da prizna nezavisnost Kosova, a da će naknadno da formiraju ZSO, kao što to govori Priština.

"To je nemoguće", rekao je Vučić i dodao da je siguran da pozicija Lajčaka nije laka. “Kada dobijete iz Prištine ''nećemo da razgovaramo o toj temi'', o ZSO... Zamislite, nešto što smo potpisali pre sedam I po godina nećemo da provodimo u delo, i nećemo čak ni da o tome razgovaramo... Izmišljali su kako nema predloženog statuta od strane upravljačkog tima. Sve postoji, nisu hteli da razmatraju. Doneli su odmah odluku kosovskog ustavnog suda. O čemu pregovaramo, ako je nešto u skladu sa kosovskim sudom, onda nema o čemu da se pregovara, već to može odmah da se primeni, jer je to pravo", objasnio je on

Istakao je da je suština da Albanci očekuju da neko pritisne Srbiju, i da ona kaže "potpisaćemo to".

"Očekujem u budućnosti pritisak, ne mislim da će to da radi Lajčak, radiće to neke velike države, koje će govoriti ''ako prihvatite to, mi ćemo da vas potapšemo po glavi, ti ćeš biti veći demokrata, a, ako ne, onda ćeš biti najveći autokrata''. Sve sam to prošao mnogo puta, samo što danas nije dovoljno da uložite 100 miliona u nečije rušenje, morate mnogo više", rekao je Vučić.

On je ukazao da su neki do sada uložili više stotine million, odštampali milione stranica o njemu, plasirali milione laži I nije vredelo, jer narod razume emociju i srce, požrtvovanost, posvećenost, marljivost i rad.

"Ljudi glasaju zbog svojih porodica i budućnosti i dobro razumeju ko radi u njihovom interesu", zaključio je on.