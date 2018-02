Vučić: Očuvanje Dejtonskog sporazuma od ključnog značaja za srpski narod

BEOGRAD - Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da ko god pokuša da redefiniše odnose u BiH mora da zna da postoji opasnost da neki narodi to ne prihvate.

"Od jednog važnog čoveka u Hrvatskoj sam čuo - Bosna je ili trojna ili je nema. Dejtonski sporazum je neko bi rekao loš i nefunckionalan, ali je sačuvao mir. Mislimo da je očuvanje Dejtonskog sporazuma od ključnog značaja za srpski narod", rekao je Vučić za beogradsku Televiziju "Prva".

Upitan da li taj nedavni razgovor sa hrvatskim predsjednikom Kolindom Grabar Kitarović imao veze sa redifinisanjem odnosa u BiH, Vučić je istakao da se sa hrvatskim predsjednikom bavio isključivo srpsko-hrvatskim odnosima, a ne regionalnim odnosima, niti na način da bilo koga ugrožavaju.

On je naveo da će Srbija imati bolje odnose sa Hrvatskom i da je Kitarovićeva razumjela značaj njihovih razgovora, koliko god da je to neprijatno i teško i jednoj i drugoj strani.

Na konstataciju da Makedonija rješavanjem spora sa Grčkom "putuje" u NATO, te da će Srbija "ostati izolovana", Vučić je ponovio da će Srbija ostati vojno neutralna i da "ne putuje" u NATO.

"Imamo dobre partnerske odnose sa NATO-om, čuvaćemo te odnose, ali ne želimo u NATO", rekao je Vučić.

On je istakao da će Srbija da razvija sopstvenu armiju, da ona bude snažnija, dovoljno moderna i sposobna, da vojnici budu zadovoljniji i da zaštite svoju zemlju u svakom trenutku.

Vučić je ponovio da je sporazum i kompromis sa Prištinom neophodan kako bi Srbija išla dalje ka EU, imala više stranih investicija, novih fabrika, više radnih mjesta i bolji standard.

"U protivnom naići ćemo na prirodni zid koji se više ne može probiti. Bićemo zaglavljeni na evropskom putu kao Turska i Makedonija i druge zemlje koje su zbog političkih sporova zaglavljene... Neće biti nimalo lako, ali probaćemo da nađemo kompromis", rekao je Vučić.

On je poručio da Srbija zasigurno neće prihvatiti da joj se donese neki gotov papir i da to potpiše, dodavši da je to juče jasno prenio i u Berlinu tokom susreta sa njemačkim kancelarom Angelom Merkel.

Na pitanje da li Srbija može da dobije garancije da će 2025. godine sigurno ući u EU, ako 2019. godine potpiše sporazum s Prištinom, Vučić je rekao da će Beograd, ukoliko potpiše taj sporazum, dobiti sve garancije, ali da on najviše vjeruje u garancije koje dobije u Berlinu.

"Moram da izađem sa nečim što Srbi moraju da razumeju, nešto što je realno i racionalno i nešto što će Srbi ponešto da dobiju, i ne ponešto nego nešto značajno. Dakle, to je smisao, ako nema toga ne razumem sa čime da idemo na refrendum. Da prihvatamo ono što su nam nametali i ono što nam je nametnuto", rekao je Vučić.