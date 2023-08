Vučić: Od danas sve mjerimo do 2027. godine

BEOGRAD - Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da je plan razvoja Srbije potpuno izmijenjen i da se od sada sve mjeri do 2027. godine.

On je na konferenciji za novinare rekao da su to ambiciozni planovi koje će predstaviti i u koje "gotovo sutra" mora da se krene.

"Trebaće nam ljudi da nam pomognu, biće nam potrebno mnogo dobrovoljaca i cijela Srbija da radi. Јedan od povoda za to je Ekspo 2027 koji će cijelu zemlju da promijeni ne samo Beograd koji nećete prepoznati za četiri godine. To ćemo da iskoristimo za dalji razvoj Srbije. Nevjerovatno je da do sada nismo zaustavili nijedan projekat", rekao je Vučić.

On je kazao i da su program Srbija 2020-2025 mnogi nazivali bajkom i šarenom lažom i da nisu vjerovali da prosječna plata može da bude više od 1.000 evra, a prosječna penzija 450.

"Na dobrom smo putu i uprkos problemoima i inflacija će biti 12,5 odsto, to je procjena koja će biti objavljena 11. avgusta. Osim plata i penzija koje će većom brzinom da rastu, predvideli smo i mnogo projekata o izgradnji škola boolnica, puteva. Srbija je zemlja koja najviše gradi i planira", rekao je on.

Istakao je da nacionalni fudbalski stadion mora da bude gotov do jeseni 2026., a možda i ranije, prenosi Tanjug.