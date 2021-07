Vučić: Od mene neće dobiti podršku za rezoluciju protiv Srbije

BEOGRAD - Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da od njega neće dobiti podršku za rezoluciju protiv Srbije, ali da će uvijek dobiti poštovanje za bošnjačke žrtve.

Vučić kaže da "razumije gnjev bošnjačkog naroda zbog Srebrenice", gdje je napadnut prije nekoliko godina kada je bio premijer Srbije, ali i ne njegovo rukovodstvo, koje ga je danima pozivalo, a kada je došao da se pokloni bošnjačkim žrtvama, tamo su na njega gledali kao na "smrdljiv sir".

"Onda sam odjednom ostao sam, jedan je hteo nogom u glavu da me udari, pa me promašio i udario u rame. To je bila jedna užasna situacija. Meni je žao tog momka koji je pokušao da me udari", rekao je Vučić sinoć za TV Hepi.

Vučić je podsjetio da su ga u Srebrenicu više puta pozivali da dođe Bakir Izetbegović i tadašnji turski premijer Ahmet Davutoglu, a da nakon napada organi BiH nisu našli za shodno da reaguju.

On je rekao da Srbija gradi dobre odnose sa svima, da je ovo danas najpopularnija zemlja u Sjevernoj Makedoniiji, da u Albaniji sve bolje stoji, kao i u BiH, prije svega zbog Srba, ali i Bošnjaka, koji razumiju jer su siti praznih priča.

Vučić kaže da ljudi dolaze u Beograd, ne samo zbog vakcina, jer je prijestonica Srbije kao Njujork za region, kosmopolitski, ali srpski grad.

On ističe da Srbiju za deset godina vidi kao razvijenu i uspješnu zemlju i najsnažniju u ekonomskom smislu u regionu, ali i mnogo snažniji region.

"Rešenje je da ne ratujemo nikad. A sve što se u Srbiji naoružavamo služi samo da se branimo, ukoliko nas neko napadne da možemo da se odbranimo", rekao je Vučić, dodajući da Srbi danas imaju Republiku Srpsku unutar BiH.

On je ocijenio da neki u regionu odbacuju ideju mini-Šengena, jer je to smatraju "Vučićevom velikosrpskom idejom", iako bi oni sami najviše profitirali od toga.

Vučić naglašava da u regionu možda neko može da dobije izbore bez mržnje prema Srbiji, ali da je to bez pominjanja Srbije gotovo nemoguće.