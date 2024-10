Vučić: Od turskih investitora može mnogo da se nauči

BEOGRAD - Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da je dolazak turskih investitora za Srbiju od izuzetnog značaja i zahvalio turskim privrednicima što zapošljavaju ljude u Srbiji i ostavljaju dio svog dohotka u našoj zemlji.

"Mi ćemo za svega mesec dana da otvorimo prugu Novi Sad - Subotica. Bićemo povezani sa Budimpeštom brzom prugom, čim Mađari završe svoj posao za manje od dve godine. Istovremeno, krenuli smo sa izgradnjom brze pruge Beograd - Niš, Niš - Dimitrovgrad već radimo, što znači da ćemo na putu do Istanbula stići mnogo brže, moći da imamo pravi Orijent ekspres kao nekada i da za nekoliko sati od Beograda, Niša ili Pirota, drugih naših gradova na jugu i jugoistoku Srbije stignemo do najvećeg grada u Turskoj", rekao je predsjednik Srbije.

Istakao je da će ljudi iz Srbije moći lakše da odu u Istanbul turistički ili poslovno.

"Da ostvaruju svoje ljudske kontakte koji su veoma važni i koji stvaraju drugačiju sliku jednih o drugima. Radili smo, takođe, na uspostavljanju brojnih aviolinija i tek ćemo", rekao je Vučić. Primijetio je da Turska danas jedna od najmodernijih i najuspješnijih zemalja, potpuno druga zemlje od one koju pamti kada je, kaže, kao dječak od 15-16 godina išao u Tursku. To nije ista zemlja. I Redžep Tajip Erdogan i vi svi zajedno promenili ste lice te zemlje. Istanbul izgleda puno drugačije, izgleda mnogo drugačije. Ankara ništa nije ni bila pre 40 godina, da se ne naljutite dragi prijatelji. Danas je Velegrad, metropola. Plašim se da mnogi to zaboravljuju i plašim se da malo ko to hoće da prizna", kazao je Vučić.

Dodao je da je progres Turske napravljen zahvaljujući viziji i borbi Erdogana koji je prešao put od gradonačelnika Istanbula do, kako kaže, neprikosnovenog lidera i predsjednika velike i ozbiljne zemlje.

Vučić je istakao je da je dolazak turskih investitora za Srbiju od izuzetnog značaja i da može mnogo da se nauči od njih, prije svega šta znači veliki rad i trud.

"Naša saradnja i učenje od vas koji ste uspešniji i ispred nas nama mnogo znači", rekao je Vučić.

Dodao je da je zadovoljan onim što je Srbija postigla, ali da ima još mnogo snova i da dobar dio tih snova može da ostvari uz podršku kompanija iz Turske.

"Kada sam postao predsednik vlade govorili su mi da su male plate u turskim tekstilnim kompanijama, ali ne bi bile nikakve da nije bilo tih kompanija, posebno što su išle u male sredine. Tada je stopa nezaposlenosti bila 26 odsto, a danas je 8,2 odsto", rekao je Vučić.

Dodao je da je tada BDP bio 32-33 milijardi evra, a da je danas za 55 milijardi veći i da će do kraja godine biti 88 milijardi, a da će do 2027.godine biti 103-104 milijardi evra.

Naglasio je da je za Srbiju saradnja sa Turskom više od ekonomije i nešto što znači mir i stabilnost na cijelom Balkanu.

Vučić je naveo da je predsjednik Erdogan tokom posjete obećao saradnju dvije zemlje u namjenskoj industriji, ali i značajno prisustvo Turske na sajmu Expo 2027.

''To je veliki posao, za dve godine moramo sve da završimo, to su najveći radovi u infrastrukturi u istoriji naše zemlje i velike turske kompanije će nam pomoći u tome'', rekao je Vučić, prenosi Tanjug.

