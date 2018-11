Vučić: Odbijen zahtev Prištine da preuzme od Srbije elektromrežu

PEŠTER - Evropsko udruženje Elektromreža odbilo je zahtjev Prištine da preuzme od Srbije elektromrežu, odnosno distribuciju struje na sjeveru Kosova, rekao je predsjenik Srbije Aleksandar Vučić.

“Pobedili smo Kosovo u Evropskoj mreži operativnog prenosnog sistema za električnu energiju (ENTSO-E). To je mala pobeda za nas, srećni smo zbog toga, jer Kosovo nije uspelo da uradi ono što je planiralo da uradi u oblasti energetike”, kaže Vučić.

“Hvala svima sa kvadrilaterale što su glasali protiv Kosova u ovoj organizaciji, ali i Crnoj Gori i Makedoniji koje su ovog puta bile uzdržane. Za njih mali poraz, za nas velika pobeda”, rekao je Vučić.

Kako je kazao, nije sporno da će Njemačka podržati Kosovo u Interpolu, prenosi Blic.rs

“Da ste me pitali pre dva dana, rekao bih vam da nemamo šansu za ENSO-E, ali smo uspeli. Za njih rade svi, i Amerikanci i ostali. Mi se uzdamo u prijateljstvo sa nekim državama, borićemo se do poslednjeg trenutka”, rekao je Vučić.

Predsjednik Srbije izjavio je danas da Priština u ovom trenutku ima dvotrećinsku većinu za prijem u članstvo Interpola, ali će se Srbija protiv toga boriti do kraja.

Vučić kaže da nije sporno da će Njemačka podržati Prištinu u Interpolu i da Priština u ovom trenutku ima dvotrećinsku većinu "98 prema 43, ili 97 prema 44" glasa.

"Njihove šanse su ogromne, ali mi se borimo. Po tom pitanju svi rade za njih i Amerikanci i Nemci, Francuzi i Englezi. Mi smo mali. Imamo nekoliko prijatelja i molimo sve druge da nam pomognu", rekao je Vučić novinarima na Pešteru.

On je istakao da se Srbija uzda u prijateljstvo na tajnom glasanju i poručio da će da se bori do posljednjeg trenutka.

"Što se tiče /premijera samoproglašenog Kosova/ Ramuša Haradinaja, voleo bih da su malo odgovorniji, ali to je to", rekao je Vučić.



Povodom namjere prištinskih institucija da protjeraju monahe Srpske pravoslavne crkve koji navodno nemaju odgovarajuća dokumenta, Vučić je ocijenio da je to jedna od mjera koje Priština preduzima sa namjerom da unese nervozu, očekujući pogrešan potez Beograda.

"Danas to ne bih komentarisao. Kada imate ljude koji žele da vam uvedu mere suprotno nečemu što su potpisali pre 10 ili 12 godina, onda znate da tu postoji neki problem. Zato će merama prema našem monaštvu i svim drugim ljudima samo želeti da dodatno unesu nervozu, očekujući neki naš pogrešan potez", rekao je Vučić.

Odgovarajući na pitanje o slabljenju Vojske Srbije u periodu poslije 1999. godine, Vučić je ocijenio da drugim zemaljama ili nekim silama, koje su bile sa Srbijom u sukobu nije bilo u interesu da ona ima snažnu armiju.



"Pošto im to nije bilo u interesu onda su pronašli neke među nama sa kojima su zajednički slabili snagu naše vojske", rekao je Vučić.

On je istakao da "srpski narod i građani Srbije mogu da budu ponosni na snagu svoje vojske koja će biti samo veća".

Vučić je najavio da će Srbija dobiti novih devet njemačko-francuskih helikoptera H-145 za vojsku i policiju, četiri ruska borbena helikoptera Mi-35 i tri Mi-17, kao i nove tenkove, oklopna borbena vozila, kao i još četiri nova aviona.

"Nama su `strele` uništavali, plaćali su nam 256 dolara za jednu uništenu `strelu`. Mi danas srećom imamo dovoljno i `strela` i `zolja` i `osa` u resursu, iako je to dovoljno, ali ću razgovarati sa (francuskim) predsednikom Emanuelom Makronom. Videćemo da i nešto od `mistrala` uzmemo za budućnost", rekao je Vučić.