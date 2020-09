Vučić: Odbio sam tačku o priznanju i to više ovde neće biti tema

Odbio sam tačku o priznanju koja je bila u prvoj verziji dokumenta "Ekonomska normalizacija", Trampovi (Donald Tramp, predsjednik SAD) ljudi su to uvažili, te tačke u novim dokumentima nema i to više neće biti tema, rekao je večeras predsjednik Srbije Aleksandar Vučić u Vašingtonu.

On je novinarima rekao da je prvi dokument koji je ponudila američka strana Beogradu i Prištini sadržao tačku o međusobnom priznaju, koju je on odbio, te dodao da u daljim dokumentima te odredbe više nema.

Vučić je novinarima prenio da je prvi dokument, koji je predstavljen nosio naslov "Ekonomska normalizacija", i da je ministar finansija Srbije Siniša Mali izjavu dao poslije tog dokumenta.

U novim varijantama, sad već drugom i trećem dokumentu, poslije naše intervencije, te tačke više nema, rekao je Vučić.

"Dođu dve strane, onda nam američka strana podeli dokument, koji nijedna strana, a za našu sa sigurnošću mogu da kažem da nije imala uvid u taj non pejper dokument... Nijedan za nas nije lak, ali je ovaj dokument bio užasno težak od 15-16 tačaka, a jedna je bila i ona o kojoj se govori ceo dan, o međusobnom priznanju", rekao je Vučić.

Istakao je da to nije novost, ali da tome nije mjesto u dokumentu o ekonomskoj normalizaciji.

"Ja sam rekao da to ne možemo da prihavtimo i, iskreno, ljudi iz Trampovog kabineta su saslušali šta smo imali da kažemo, bili su fer i mislim da u daljim dokumentima te odredbe više nema", rekao je Vučić.

Vučić je poručio da građani Srbije ne treba da brinu da će biti potpisano bilo šta što podrazumeva priznanje Kosova. "Sačekaćemo sutra finalni dokument i moći ćemo da ga pokažemo, ako ga bude", dodao je Vučić. Vučić je, takođe, izjavio da će, ukoliko se dogodi da bude prijema i susreta na najvišem nivou u Bijeloj kući, to će značiti da srpska delegacija nije nezadovoljna.

"To je sve što mogu da kažem... Ako uspemo da izguramo još nekoliko sitnica, biću na kraju i zadovoljan, ima dobrih stvari u tome", rekao je Vučić. Na konstataciju novinara da djeluje mnogo optimističnije nego što je djelovao ministar Siniša Mali, kada je ranije rekao da se na srpsku delegaciju vrši ogroman pritisak i da traže međusobno priznanje, Vučić je rekao da je Mali davao izjavu novinarima poslije "prvog papira" i da je u tom trenutku rekao istinu. "Ja se divim ljudima koji su u stanju da kažu da je neko izmislio nešto. I nisam ja heroj tamo bio, ja sam radio svoj posao, a moj posao je da čuvam Ustav i Srbiju i to je jedino što sam radio. Ne zaslužujem herojsku medalju za to", rekao je Vučić.