Vučić: Odluku o odlasku Miloševića u Knin trebalo donijeti sa RS i Srbijom

BEOGRAD - Predsjednik Aleksandar Vučić izjavio je danas da smatra da je odlazak Borisa Miloševića u Knin suviše važno pitanje, koje je trebalo donijeti zajednički i sa Srbijom i sa Srpskom, te da ostaje pri stavu da je Oluja bila etničko čišćenje i da mu ne pada na pamet da učestvuje u proslavljanju i legitimisanju te operacije.

Politički predstavnici Srba iz Hrvatske su, kaže, tu odluku suštinski donijeli sami i prije nego što su obavijestili srpsko rukovodstvo.

"Ako su hteli da pokažu da ih ne interesuju stav Srbije, to su uspeli da pokažu. Nemam problem sa tim. Ali da Srbiju uvlačite u proslavu Oluje u tome nećemo da učestvujemo", rekao je Vučić na konferenciji za medije.

Kaže da on nije učestvovao u napadima na Borisa Miloševića zbog odlaska na proslavu Oluje, ali i da mu ne pada na pamet da pruži podršku tom činu.

Najavljeni odlazak hrvatskih zvaničnika na stratišta smatra civilizacijskim činom i dodaje da će i srpski zvaničnici na svako stratište otići i položiti cvijet.

"Ali, da nas uvlačite u priču da kažemo da Oluja nije etničko čišćenje i da nije zločin, to nećemo, ja to neću nikada da kažem. Možete glavu da mi skinete, ja to neću da kažem. Za mene je Oluja najveće etničko čišćenje na tlu Evrope od Drugog svetskog rata na ovamo", rekao je predsjednik.

Trudio se, kaže, da nijednom riječju ne kaže ništa loše o onima koji su izabrali da odu na proslavu Oluje.

"Mi smo imali komemorativni skup, skup tuge i žalosti koje su organizovale Srbije i RS. Imali ste proslavu dana pobede u Kninu. Oni su odlučili da prisustvuju proslavi Dana pobede", konstatuje srpski predsjednik.

Imao je, kaže, razgovor sa Miloradom Pupovcem, i rekao je da nema šta da se se saglašava, jer oni donose odluku, a ta odluka neće promijeniti odnos Srbije i Srpske.

Na pitanje šta je Srbija tim činom Miloševića dobila, a šta izgubila, odgovara:

"Dobili smo to da Srbi nisu jedinstveni i da jedan deo hrvatske javnosti kaže kako su ovi fini i dobri Srbi, jer oni priznaju da Oluja nije etičko čišćenje, ali da je bila traumatično iskustvo", kaže Vučić.

Poziva sve u Beogradu da nikoga ne linčuju, ni Miloševića, ali, ponavlja, nemojte nas tjerati da i mi "slavimo":

"Da slavim, ne pada mi na pamet. Oni koji slave neka objasne to narodu, meni ne moraju", naveo je on.

Vučić je rekao i da se čuo sa Spasom Rajićem, čije je dvoje djece stradalo na Petrovačkoj cesti i da će država gledati da pomogne toj porodici, da se ne zaborave dječak i djevojčica koji poginuli samo zato što su Srbi.

"Rajić mi je rekao da se ja nisam setio njegove dece, niko ih ne bi ni pomenuo. Meni je važnije da sam se setio to dvoje dece nego da se dodvoravam predstavnicima druge zemlje i medijima", naglasio je on.

Kako kaže, u redu je da se mirimo, ali da mu ne pada na pamet da slavi Oluju.

Vučić kaže i da već pet mjeseci traje medijski linč na njega u šest najčitanijih portala u Hrvatskoj i da je za četiri mjeseca objavljeno 1.014 tekstova protiv njega.

"Moji saradnici rade analizu i ta analiza će biti dostupna javnosti. I sada će neko da kaže da je to slučajno, da nije orkestrirano. Mnogo dugo sam u politici da bi tako besmislene priče prolazile", zakljucio je on.