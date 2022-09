Vučić: Odnosi s Turskom na najvišem nivou u istoriji

BEOGRAD - Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić istakao je danas da su odnosi Srbije i Turske na najvišem nivou u modernoj istoriji dva naroda i zemalja, ukazujući posebno na odlične rezultate u trgovinskoj razmjeni.

Vučić je, na zajedničkoj konferenciji za štampu poslije razgovora sa predsjednikom Turske Redžepom Tajipom Erdoan, gostu izrazio zahvalnost što je posjetio Srbiju, ističući da je to uvijek velika čast i posebna privilegija za nas.

"Verujem da rezultati koje smo postigli pokazuju da smo odnose uspeli da podignmemo na veoma visok, rekao bih najviši nivo u modernoj istoriji naših naroda i zemalja", kazao je on.

Vučić je ukazao da je trgovinska razmjena podignuta sa nivoa značajno ispod jedne milijarde evra, na gotovo 2,5 milijardi evra, s velikim skokom i ove godine.

"Verujem da smo na dobrom putu da ispunimo cilj koji je postavio predsednik Erdoan, a u što mi nismo verovalo da je moguće, a to je da trgovinska razmena dostigne pet milijardi evra", rekao je on.

Vučić je kazao da ga posebno raduju što investicije iz Turske i dalje dolaze u Srbiju, što se povećavaju i što turske kompanije danas već zapošljavaju gotovo 10.000 ljudi.

"Ono što smo uradili u prethodnom periodu uskoro će moći građani Srbije da vide na delu", podvukao je Vučić.

Sem obnove mnogih kulturno-istorijskih spomenika, kazao je, građani će moći da uživaju u 22 kilometara dugom putu Novi Pazar - Tutin.

"Nekada je to bio put smrti na kojem smo izgubili mnoge divne ljude. Danas je to moderan put, koji je gotovo zavšen", rekao je on.

Vučić se zahvalio na efikasnosti turskih izvođača i na ideji da zajednički taj put radimo.

Prenio je da je već vidio most na Rači, koji, u okviru izgradnje auto-puta Kuzmin - Rača, gradi turska kompanija, a koji, kaže, izgleda impresivno.

Izrazio je očekivanje da će tih 19,1 kilometara auto-puta uskoro biti završeni i time se Srbija spoji auto-putem sa BiH.