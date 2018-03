Vučić: Odnosi sa BiH i Hrvatskom nisu bajkoviti, ali poštujemo te zemlje

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić učestvovao je na trilateralnom sastanku Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Srbije u Mostaru. U intervjuu za RTS, Vučić je naveo da Srbija poštuje Hrvatsku i BiH i da sa tim zemljama želi najbolje moguće odnose.

"Ja mislim da se postiže ono što je za ljude najvažnije. To bih u tri teze definisao – mir, stabilnost, napredak ekonomskih odnosa. Što se tiče trgovinske razmene i naših ekonomskih odnosa sa Republikom Hrvatskom mi imamo rast trgovinske razmene u 2017. u odnosu na 2016. za 14,2 odsto. Sa BiH 13,1 odsto. To su neki od naših najznačajnijih partnera. Milijardu i sedamsto imamo razmenu sa BiH, 235 odsto je pokrivenost uvoza izvozom. Dakle, dramatično više izvozimo nego što uvozimo. Sa Hrvatskom imamo milijardu i 27 miliona i po prvi put imamo 105 odsto pokrivenost uvoza izvozom, dakle veći je naš izvoz nego uvoz. Izuzetno značajni, strateški partneri za Republiku Srbiju. Možemo da imamo takve odnose samo ako čuvamo mir i stabilnost. Poštujemo Republiku Hrvatsku, poštujemo BiH, želimo najbolje moguće odnose i radimo na tome. Naši odnosi nisu ni slatki, niti bajkoviti, niti tu ima mnogo divnih reči ali morate da rešavate probleme i da se bavite tim problemima", kazao je Vučić.

Govorio je i o pripremama Srbije za nastup na sajmu koji će se održati za mjesec dana u Mostaru.

"Za mesec dana mi dolazimo ovde i najveći broj srpskih kompanija do sada dolazi u Mostar. Ovde je reč o jednom dodatnom tržištu koje nije samo Banjaluka, Bijeljina, Trebinje, gde su srpski proizvodi najprisutniji, čak i Sarajevo gde imamo do određenog stepena i određenog procenta prisustvo naših kompanija i naših proizvoda. Ovde je reč i o širem tržištu Zapadne Hercegovine, Zapadne Bosne i promociji naše privrede, pravljenju kontakata između naših biznis populacija, poslovnih ljudi. Rekao bih, još bolje uspostavljanje odnosa između Srbije i BiH s jedne strane, i ako hoćete s druge strane sa predstavnicima Hrvatskog naroda koji, sa ove strane Neretve, ka Širokom Brijegu, dole niže ka Čapljini, Grudama, Posušju itd. žive u većini. I to je, mislim, od strateškog interesa za Republiku Srbiju. Tako smo se ponašali, tako ćemo da se ponašamo. Za mesec dana opet smo u Mostaru. Ovde nas uvek lepo dočekaju, prime i očekujemo da to bude dodatni pomak u razvoju naših ekonomskih odnosa", naveo je predsjednik Srbije.

Govorio je i o važnosti sastanka.

"Da vam kažem, divne su sve strategije i svi smo o tome govorili. I super je šest inicijativa i strategija za proširenje EU. Ali ja sam čovek koji je, kao što znate vrlo konkretan i o konkretnim stvarima sam i ovde govorio. O našim auto-putevima, o našim mostvima, o tome da nam kamioni ne stoje po 15 sati na granici, da dalje uvećavamo našu ekonomsku razmenu, da rešavamo naša otvorena pitanja. To su stvari o kojima ja umem da govorim. A ja da budem filozof koji će da rešava pitanja za 25 godina, pa javlja mi se kako će to da izgleda za 25 godina, stvarno nisam u stanju. Nemam te mogućnosti kakve je imao Ljubiša Trgovčević ili ne znam ko drugi da mogu to na takav način. Ali da se bavimo konkretnim problemima, to možemo. Ja sam zahvalan što smo imali otvorene razgovore, kažem nimalo lake i slatke ali konkretne. To uvek jesu dobri razgovori. Mnogo bolji nego da nešto uopšteno pričate što niko ne razume. Čekaćemo naše prijatelje iz BiH i Hrvatske u Novom Sadu. Mislim da će to biti odlična prilika za dalji nastavak naše saradnje i za promociju još boljih odnosa", naveo je on za RTS.

(RTS)