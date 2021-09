Vučić: Ogroman strateški značaj Kraljeva

KRALJEVO - Predsednik Aleksandar Vučić poručio je danas u Kraljevu, na obilasku renoviranog atletskog stadiona, da će Srbija biti pod sve većim pritiscima, da će oni biti sve veći što brže bude napredovala.

"Biće mnogo pritisaka pre svega što je snažnija i jača. Ovo što nas iz Zagreba napadaju svakoga dana, a da im ništa nismo rekli, pokazuje da smo krivi svi mi što Srbija ide konačno brže od svih ostalih. Srbiji je bilo potrebno 80 godina da se probudi i radi, a naše je da se borimo za naš narod na KiM, da čuvamo našu zemlju, nikoga drugog ne diramo, da idemo napred i još brže. Da pokažemo da imamo mnogo više pozitivne energije, od njihove negativne“, istakao je on u obraćanju okupljenim građanima.

Podsjetio je da je, kada je postao premijer 2014. Srbija bila četvrta u regionu po visini plata, imala najvišu stopu nezaposlenosti i javni dug, a danas je prva po svim tim parametrima.

"Plate u Kraljevu su sa 313 evra povećane na 455 evra, ali je i to malo i nedovoljno. Plate u Kraljevu sa svim što pričamo, investitorima, autoputu, moraće da budu veće", rekao je Vučić.

Vučić je poručio da je Kraljevo grad od strateškog značaja za zemlju, koji će Moravskim koridorom biti spojen i sa Beogradom i sa Koridorom 10, najavljujući da će biti izgrađena i brza saobraćajnica Kraljevo-Ušće-Raška-Novi Pazar.

"Koridor koji gradimo od Čačka do Adrana, ali i od Kruševca do Kraljeva, kada spojimo za dve godine, mnogo će da znači Kraljevu, Raškom, Moravičkom, Rasinskom okrugu", rekao je Vučić ispraćen aplauzom okupljenih građana.

Kako je rekao, autoput će građane Kraljeva povezati sa Beogradom za manje od sat i po, kao i sa Koridorom 10, pa će moći neuporedivo brže nego ranije da putuju do Bugarske, Sjeverne Makedonije, Grčke.

Taj autoput, dodao je, otvoriće prostor za dalji napredak u turizmu.

"Da radimo više za Bogutovac, Dolinu jorgovana, Ušće, Rašku, Novi Pazar, da otvorimo Goč, Goliju… To su važne stvari", rekao je Vučić.

"Ljudi su pričali da decenijama ništa nije urađeno. Danas, kada radimo, to je postalo normalno i uobičajeno, i znate da kada nešto kažemo, da će to biti i urađeno. A, onda da tražimo još više i mnogo bolje, da sanjamo još veće snove i verujemo u sebe da možemo to da napravimo", rekao je predsednik Srbije.

Upitao je kada je država mogla da uloži četiri miliona evra u škole, koliko ulaže u školu "Sveti Sava" u Kraljevu.

Dodao je da će u Novi Pazar biti uložena ogromna sredstva u napredak tamošnje bolnice, a apelovao na građane Tutina, Sjenice, i drugih mesta da se vakcinišu.

U Vrnjačkoj banji, rekao je, mora da se uradi nacionalni centar za vodene sportove, jer, kako kaže, hoće da reprezentacija ne samo u Beogradu, već u srcu Srbije ima prilike da se priprema za velika takmičenja i donosi radost i medalje za sve.

"Jednom u sto godina se desi da država ima sredstva da može da gradi i radi", podvukao je on.

Vučić je kazao da je vidio kako su uspjeli 2000-te da razore fabrike u Kraljevu kao što su Magnohrom i druge, te da mu samo što nije prepuklo srce gledajuće te prizore.

Ukazao je da je važno što se otvori Leoni, gdke će raditi ukupno 5.000 ljudi.

Naveo je da i dalje ima problema sa nezaposlenosti u Kraljevu, dodajući da je zbog toga važan autoput, jer on donosi investitore.

"Za Kraljevo krećemo sa kolektorom i kanalizacijom, što je ukupno 42 miliona evra. Što sa izgradnjom mostova kasnimo dugujem izvinjenje narodu. Mislim da je važno da investitori dođu u Kraljevo, Rasinski, Moravički i Raški okrug", naglasio je on.

Predsjednik se građanima zahvalio na veličanstvenom dočeku, posebno, kaže, u vreme kada je moguće i najlakše da se bude protiv nečega, a teško pronaći ljude koji se bore za zemlju, koji su za nešto, i trude se da nešto urade.

"Zato sam vam posebno zahvalan što ste ovde jer nije lako gurati kamen ubrdo, dok većina stoji sa strane dobacije, ili gađa kamenčićima i čeka da vi izgubite snagu", rekao je Vučić.

Predsjednika su sa stadiona građani ispratili građani, od kojih su neki poželjeli da se slikaju sa njim, dok su drugi iskoristili priliku da mu se požale na probelem.

Tako je jedan Kraljevčanin upitao kada će početi radovi na obećanom putu Studenica-Rudno, na šta je v.d. direktor "Puteva Srbije" Zoran Drobnjak odgovorio sa: "Radi se".

Međutim, na pitanje predsjednika, dokle ste stiglo, Drobnjak se "ispravio" i rekao da se početak radova očekuje uskoro.

"Kada počinjete da radite?", upitao je Vučić Drobnjaka i dobio uvjeravanje da će se to desiti za osam dana.

Vučić je mještaninu koji se požalio da nisu tačni navodi da se put već radi, poručio da mu za osam dana javi da li su mašine pristigle.

Vučić je dodao i da izgradnja tog puta nema veliku ekonomsku isplativnost, ali da se gradi da bi se sačuvao život u Rudnom, gdje živi malo ljudi.

Predstavnici Atletskog kluba Kraljevo predsjedniku su uručili dres sa obilježjima grada.

Takođe, Milan Matijević, iz Društva za negovanje tradicije oslobodilačkih ratova "Jovo Kursula", kojeg je Vučić nazvao "legendom grada", poklonio predsedniku specijalnu knjigu, za, kako je rekao, posebne napore na očuvanju i negovanju tradicije oslobodilačkih ratova.