Vučić: Ono što se dogodilo 1999. godine je bila NATO agresija

SREMSKA KAMENICA - Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da je ono što se dogodilo 1999. godine bila agresija NATO i da se ne plaši da to nazove pravim imenom, kao i da su građani Srbije bili žrtve.

"Ponosan sam što se ne stidimo i ne plašimo da budemo žrtva i da kažemo da jesmo žrtva i da stvari nazovemo pravim imenom. Jer, ti isti su nas terali, i terali su sve naše medije, čak i državne, da to nazivaju NATO kampanjom, čak ne ni NATO bombardovanjem, nego kampanjom, kao da je to kampanja za izbore. To je NATO agresija i mi to umemo da kažemo", rekao je Vučić.

On je rekao novinarima u Sremskoj Kamenici da građani Srbije danas treba da budu sigurni u svoju budućnost, jer se zemlja oporavila u odnosu na to vrijeme, nezavisna je i neuporedivo snažnija ekonomski, ali i vojno.

Vučić je rekao da je ponosan na činjenicu da se u Srbiji već pet godina obilježava na ozbiljan način godišnjica NATO agresije, što se sprovodi i neka vrsta nacionalne konsolidacije.

"Šaljem poruku da takve stvari nikada više ne smeju da se ponove, govorim da nam je potreban dobar i pristojan odnos sa NATO savezom, da nikada Srbiju ne dovedemo u takvu poziciju. Ali, nam je takođe važno da ne zaboravimo zločine koje su nad našim narodom i decom počinili. Neko je uvek sa svojim narodom, neko ide tog dana u Vašington i to su različiti pristupi", istakao je Vučić.

Komentarišući jučerašnju akciju po kladionicama na sjeveru Kosova i Metohije, nakon što je parlamentu samoproglašenog Kosova usvojena dokument o zatvaranju kockarnica i zabrani kockanja na toj teritoriji, Vučić je istakao da se radi o novoj provokaciji Prištine i da su Albanci to radili po principu takozvane "kuvane žabe".

Vučić je rekao da su nove provokacije Prištine ozbiljan problem i da su posljednjom akcijom na sjeveru Kosmeta htjeli da "testiraju" Srbe i vide ko je i na koji način spreman da im se suprotstavi.

"Imali smo juče uzmenirenje Srba na severu, pošto su, tobož, išli da obilaze kladionice i da `hapse mašine` koje Srbi drže po kladionicama", rekao je Vučić.

Vučić je naveo da se nastavlja sa pritiscima na Srbe na Kosmetu.

"Žele da vide ko će i na koji način da im se suprotstavlja i onda će da krenu na drugu akciju da kontrolišu rafove u prodavnicima i drugo, da bi napravili kompletnu, `tačkastu sliku` o mogućim mestima otpora u budućnosti", objasnio je Vučić.

On je ocijenio da Albanci žele u potpunosti da "ubiju svaku želju svim mirnim i pristojnim stanovnicima sjevera Kosmeta da žive u svojoj otadžbini Srbiji".

Vučić, koji je i predsjednik Srpske napredne stranke, rekao je da će sjednica vrha ove stranke biti održana u ponedjeljak 25. marta, a tema će biti najakutelnija pitanja, uključujući izbori.